Суд встал на сторону Милаиди в споре с депутатом горсобрания Дербента

03 апреля 2024, 11:20

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Кассационная инстанция вернула на пересмотр решение суда, удовлетворившего требование депутата горсобрания Дербента о лишении Аиды Милаиди права собственности на квартиру и выплате ей компенсации.

Как писал "Кавказский узел", суд в Дербенте не удовлетворил иск Аиды Милаиди и мэрии к застройщику – депутату горсобрания Ровшану Омарову - с требованием признать незаконной перепланировку помещений в доме, но удовлетворил встречный иск застройщика к Милаиди. Суд признал долю Милаиди в 15 квадратных метров квартиры незначительной, постановил выплатить ей компенсацию в 4,2 миллиона рублей и прекратить ее право собственности на квартиру. Решение обжаловано в Пятом кассационном суде, рассказала Милаиди "Кавказскому узлу".

Мэрия Дербента подавала иски в суд в защиту прав Аиды Милаиди, вокруг квартиры которой местный депутат построил торговый центр, но суды приняли позицию застройщика, сообщили ранее в мэрии. В сюжете о квартире Милаиди, вышедшем на федеральном телеканале, представлена лишь позиция Милаиди, а громкий заголовок о "замурованной квартире" недостоверен, указали опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Аида Милаиди добилась возвращения дела на пересмотр после того, как обжаловала в кассационном суде решения горсуда Дербента и Верховного суда Дагестана, сообщил 2 апреля телеграм-канал "Сапа Кавказ" со ссылкой на Милаиди.

"Хоть маленькая, но все-таки надежда на справедливость у меня теперь появилась. Надеюсь, что смогу вернуть себе свою квартиру", - приводятся в публикации ее слова.

Заседание состоялось 1 апреля, указано в карточке дела на сайте Пятого кассационного суда. "Апелляционное определение отменено, с направлением на новое рассмотрение", - говорится в графе "Результат рассмотрения".

Основаниями отмены решения Верховного суда Дагестана названы "нарушение или неправильное применение норм материального права, нарушение или неправильное применение норм процессуального права".

Текст судебного решения, по состоянию на 11.15 мск 3 апреля, в карточке дела не опубликован.

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