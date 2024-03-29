Милаиди заявила о вынужденном отъезде из Дербента после угроз

29 марта 2024, 21:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аида Милаиди, вокруг квартиры которой в Дербенте депутат горсобрания построил торговый центр, сообщила, что получила госзащиту в Махачкале. Вместе с тем она недовольна реакцией правоохранительных органов на свои обращения по поводу угроз.

Как писал "Кавказский узел", репортаж о конфликте между депутатом городского собрания Дербента и местной жительницей Аиды Милаиди впервые вышел на телеканале Рен-ТВ 22 февраля, и широко обсуждался в дагестанских СМИ и соцсетях. В нем говорилось о том, что жительница Дербента оказалась "замурованной" в стенах собственного жилья после того, как она отказалась продать свою однокомнатную квартиру местному депутату, который построил вокруг квартиры торговый центр. По ее словам, представители депутата угрожали ей, если она не откажется от своих исковых требований в суд. Ровшан Омаров заявил, что Милаиди "пытается представить обстоятельства спора таким образом, чтобы это отразилось негативно на моей репутации", указано в сюжете. Представитель мэрии Дербента сообщил, что политсовет местного отделения "Единой России" принял решение приостановить членство в партии Ровшана Омарова до завершения разбирательств по уголовному делу о мошенничестве и самоуправстве.

"Депутат себе отгрохал хоромы, ватиканский собор, посередине оставил мое жилище, чтобы измором забрать мою квартиру", - говорит Милаиди в видеоролике. По ее словам, представители депутата угрожали ей. "Его люди постоянно за мной ходили, угрожали, что если я не откажусь от своих исковых требований, что я от своих жалоб если не откажусь, они меня зароют в лесу, переломают ноги, и никто меня не найдет. <...> Я хочу, как положено по закону, чтобы он снес строение, привел в первоначальное положение и восстановил мою квартиру как было", - приводятся в видео на телеканале Рен-ТВ ее слова.

Аида Милаиди рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что о ходе расследования уголовного дела в отношении Омарова и результатах проверки, которую, по словам главы Дербента, ведут правоохранительные органы, ее не проинформировали. "Никто со мной на связь не вышел. Ни по поручению главы Дагестана Меликова, ни по обещанию мэра Дербента Пирмагомедова. Возбуждено уголовное дело, но подвижек нет. Даже мера пресечения не принята по такой тяжкой статье УК РФ, как мошенничество и самоуправство", - говорит Милаиди.

Она подтвердила озвученные ею в видеоролике слова об угрозах в ее адрес со стороны Ровшана Омарова.

Его люди постоянно за мной ходили, угрожали, что если я не откажусь от своих исковых требований, что я от своих жалоб если не откажусь, они меня зароют в лесу, переломают ноги, и никто меня не найдет.

Милаиди сказала, что по факту угроз она подавала заявление в полицию. На днях она лично вручила заместителю прокурора республики Сергею Антонову заявление об угрозах со стороны Омарова.

"Он мне многократно этими пистолетами угрожал. И конечно было, что он в квартиру залетел, схватил за волосы и приставил пистолет к моей шее", - рассказала Милаиди. По ее словам, при этом Омаров говорил, что ему "ничего не стоит проследить" за ней.

Милаиди сообщила, что находится под госзащитой МВД, которую ей предоставили после возбуждения уголовного дела в отношении Омарова. Она проживает в Махачкале, так как в Дербенте ей находится опасно, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Вокруг моей квартиры все застроили, оставили проход шириной 62 сантиметра. Все окна закрыли, осталось одно со стороны двора. Я проводила экспертизу, которая подтвердила, что освещение в квартире не соответствует нормам. Это мое жилье, которого согласно Конституции, никто не может меня лишить. Я его не хочу продавать ни за какие деньги. Хочу жить там же, в этом районе, в центре города, я для этого его покупала", - отметила Аида Милаиди.

По словам Милаиди, в июле 2023 года Дербентский городской суд рассмотрел дело по исковому заявлению администрации Дербента и ее лично к Ровшану Омарову о признании его действий по перепланировке помещений в доме незаконными, и обязанности за свой счет устранить допущенные нарушения.

Согласно решению суда, в удовлетворении искового заявления было отказано. Суд в то же время удовлетворил встречные исковые требования Омарова к Милаиди. Он признал долю ответчика Милаиди в 15 квадратных метров квартиры незначительной, и постановил взыскать с Ровшана Омарова в пользу Милаиди сумму компенсации доли в праве общей собственности на жилое помещение, в общей сумме 4 268 000 (четыре миллиона двести шестьдесят восемь тысяч) рублей, а также прекратить право собственности Милаиди на квартиру.

Это решение обжаловано в Пятом кассационном суде Пятигорска, рассказала Милаиди. Рассмотрение дела назначено на 1 апреля.

Милаиди не предоставила "Кавказскому узлу" документальных подтверждений реакции правоохранительных органов на ее обращения.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.