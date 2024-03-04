Дагестанские журналисты сочли однобоким репортаж о замурованной квартире в Дербенте

04 марта 2024, 23:26

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Мэрия Дербента подавала иски в суд в защиту прав Аиды Милаиди, вокруг квартиры которой местный депутат построил торговый центр, но суды приняли позицию застройщика, сообщили в администрации города. В сюжете о квартире Милаиди на федеральном канале представлена лишь позиция женщины, а громкий заголовок о замурованной квартире недостоверен, указали дагестанские журналисты.

Репортаж о конфликте между депутатом городского собрания Дербента и местной жительницей Аиды Милаиди впервые вышел на телеканале Рен-ТВ 22 февраля, и широко обсуждался в дагестанских СМИ и соцсетях.В нем говорилось о том, что жительница Дербента оказалась «замурованной» в стенах собственного жилья после того как она отказалась продать свою однокомнатную квартиру местному депутату, который построил вокруг квартиры торговый центр. "Депутат себе отгрохал хоромы, ватиканский собор, посередине оставил мое жилище, чтобы измором забрать мою квартиру", - говорит Милаиди в видеоролике.

По ее словам, представители депутата угрожали ей. "Его люди постоянно за мной ходили, угрожали, что если я не откажусь от своих исковых требований, что я от своих жалоб если не откажусь, они меня зароют в лесу, переломают ноги и никто меня не найдет. <...> Я хочу, как положено по закону, чтобы он снес строение, привел в первоначальное положение и восстановил мою квартиру как было", - говорит женщина.

При этом она заявила, что "ни за какие деньги" не согласна отказаться от квартиры. "Я хочу, чтобы были защищены мои конституционные права".

Депутат Ровшан Омаров предоставил журналисту письменный комментарий, в котором указал, что Милаиди "пытается представить обстоятельства спора таким образом, чтобы это отразилось негативно на моей репутации", указано в сюжете

Ранее Омаров купил три из четырех квартир в одноэтажном доме в Дербенте, владелица четвертой - Аида Милаиди, отказалась продавать свою жилплощадь Омарову было выдано разрешение на перепланировку существующего здания по улице Пушкина, но впоследствии им было допущено нарушение градостроительного законодательства, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Дербента. "В связи с этим администрация Дербента обратилась в городской суд с требованием обязать Омарова устранить нарушения. Соистцом выступала Аида Милаиди. Суд отказал администрации в удовлетворении исковых требований. Не согласившись с решением, мэрия подала апелляцию в Верховный суд Дагестана, который оставил в силе решение суда первой инстанции", - рассказал представитель мэрии.

Администрация призывала стороны прийти к компромиссу, заявил глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов в Telegram. "В споре между Омаровым и Милаиди мы с первого дня призывали стороны прийти к общему решению, которое устроило бы обоих. Насколько нам известно, такие переговоры между ними велись, но, к сожалению, до сих пор ни к чему не привели. У каждой из сторон есть свои аргументы. Но если есть желание договариваться, то нужно выслушать и понять друг друга, поступать справедливо. На сегодняшний день в ситуации разбираются правоохранительные органы, которые должны дать объективную оценку", - написал он в своем Telegram-канале 25 февраля.

Политсовет местного отделения "Единой России" принял решение приостановить членство в партии Ровшана Омарова до завершения разбирательств по уголовному делу о мошенничестве и самоуправстве, сообщил представитель мэрии.

В вышедшем эмоциональном телевизионном сюжете отстаиваются лишь интересы одной стороны, отметил политолог и журналист Альберт Эседов. "В итоге получилось так, что депутат плохой, а Милаиди - молодец. И слова, что "депутат замуровал", прибавляли красок. Она свободно имеет доступ к своей квартире. В соцсетях и СМИ, не вдаваясь в подробности, аудитория начала критиковать лишь одну сторону. В эту информационную воронку стал втягиваться все больший круг людей и высокопоставленных чиновников, отреагировал даже глава республики, который поручил серьезно проверить застройщика-депутата, а местное отделение даже приостановило его членство в партии", - говорит Эседов.

На пресс-конференции в ТАСС Меликов заявил, что не очень понимает, как народный избранник мог замуровать чей-то дом. Но заодно поручил разобраться и в том, законно ли было построено само жилье, сообщила 27 февраля администрация главы Дагестана в своем Telegram-канале.

Эседов отметил, что в Дагестане подобные ситуации не редкость, когда застройщик предварительно договаривается с хозяевами ветхих домов и домиков в общих дворах, начинает приобретать недвижимость по вполне выгодной для продавцов цене. "В этот момент находится последний житель, который вдруг отказывается от предварительных соглашений, и включает режим давления и выторгования значительно больших сумм у приобретателя. И в ход зачастую идут все инструменты, в том числе и СМИ", - рассказал Эседов.

Как застройщик Ровшан Омаров практически неизвестен, но репутация его серьёзно пострадала, после того, как получила широкую огласку на республиканском и федеральном уровне, считает главный редактор «РИА Дербент» Милрад Фатулаев.

Фатулаев отметил, что его также удивила позиция журналистов, которые осветили только одну сторону конфликта при доступности застройщика, его представителей, и соседей, которые получив суммы за свои квартиры, переселились, и остались этим довольны, судя по их заявлениям, которые впоследствии появились в социальных сетях. "Представлена только позиция Милаиди, то что она единственная выступала против, тоже вызывает вопросы. Насколько мне известно, ей предлагалась кроме стоимости квартиры, еще и компенсация, которую она якобы требовала перевести на счета в Турции. Правоохранительные органы, полагаю, с этим разберутся, в том числе с ее словами, что на нее якобы оказывалось давление", - говорит журналист.

Он добавил, что информация о том, что её "замуровали", не подтверждается, потому что к квартире есть свободный доступ. "Более того, её разрушающаяся квартира была укреплена дополнительными строениями, и вход в неё квартиру был свободным и беспрепятственным.

Состояние этой квартиры таково, что там из-за ветхости проживать нежелательно, и даже опасно. Думаю, следует в этой ситуации разбираться с точки зрения закона, объективно и без популизма, выслушав все стороны», - считает Фатулаев.

Он обратил внимание на "популистское и скоропалительное" поведение руководства местного отделения «Единой России», которое поспешило приостановить деятельность Омарова в партии на время расследования дела. "Членство в партии - это не какая-то должность, которая позволяет оказывать давление на суды или на следствие. Такое малодушное желание откреститься от резонансного рассмотрения этого дела, вышедшего на республиканский и федеральный уровень, не делает чести единороссам и её дербентским руководителям", - отметил журналист.

Юрист Рустам Ахмедов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в данной конфликтной ситуации, если решить спор обычным путем не удалось, то это можно сделать только через суд. Но изъять квартиру у Милаиди, если она против, в таком случае, все равно невозможно.

"Милаиди является владельцем своей частной собственности – квартиры. Застройщик, выкупив остальные квартиры, также имеет на них право собственности. Насколько мне известно, здание это очень ветхое, в принципе, нет ничего плохого, если инвестор пожелал его выкупить и перестроить. Остальные владельцы квартир согласились продать жилье по взаимно договоренной цене. С чем связано нежелание Милаиди это сделать, неизвестно", - говорит юрист.

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