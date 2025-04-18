Аналитики дали оценку действиям участников конфликта из-за никаба в московском метро

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Действия бывшей заложницы Басаева, фотокорреспондента Натальи Медведевой в московском метро можно объяснить опытом пережитого теракта, но это не является оправданием для такого поведения. Реакция мужчины, который вступился за девушку в никабе, также оказалась слишком резкой, считают опрошенные аналитики. Они указали на важность того, как подобные ситуации преподносятся в СМИ.

Как писал "Кавказский узел", бывшая фотожурналистка Наталья Медведева, которая была в числе добровольных заложников отряда Басаева после захвата больницы в Буденновске, арестована на семь суток после конфликта с пассажиркой московского метро в никабе. Суд также арестовал мужчину, который избил Медведеву, заступаясь за девушку в никабе. 21-летний мигрант из Таджикистана в суде “признал вину и раскаялся”, ему назначили 13 суток ареста.

Конфликт начался из-за того, что Медведева сочла "подозрительной" женщину в мусульманском головном уборе. Впоследствии она объяснила, что "после пережитого теракта ее пугают люди в мусульманской одежде в общественных местах".

Действия Натальи Медведевой можно объяснять опытом пережитого теракта, но оправдать этим ни в коем случае нельзя, уверен профессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен.

«Ее действия объясняются личным опытом, индивидуальными воспоминаниями и пережитым опытом теракта. Но ее действия неправильные, как и мужчины, который нанес ей удары. Если ей показалась подозрительной женщина в никабе, она должна была вызвать полицию и попросить ее проверить, например. Мужчина, посчитавший, что это задевает его честь, тоже должен был вызвать полицию, а не размахивать руками и бить женщину. Они оба поступили плохо. Логично, что их наказали. И логично, что мужчина наказан жёстче, потому что применил силу», - сказал он «Кавказскому узлу».

Если ей показалась подозрительной женщина в никабе, надо было вызвать полицию. Мужчина тоже должен был вызвать полицию, а не размахивать руками

По его словам, подобные конфликты негативно влияют на восприятие мусульман в общественном транспорте и других публичных местах.

«Каждый раз, когда люди читают о таких инцидентах в новостях, смотрят видео, у них формируется негативный образ мусульман. Подобные конфликты негативно влияют на общество. Не все могут делать правильные выводы и понять, что если женщина в никабе, то она не обязательно должна быть опасной для общества», - отметил спикер.

При этом данный случай нельзя назвать примером бытовой ксенофобии, полагает Сюкияйнен. "Говорить о бытовой исламофобии в этом случае достаточно трудно. Нужно все-таки иметь значительно больше фактов о ее действиях в этом контексте, чтобы говорить о бытовой исламофобии с ее стороны. Это все-таки определенная тенденция, линия в поведении человека, когда он выражает негативное отношение ко всем мусульманам в обществе, в городе, где он проживает, там, где он работает. Поэтому в данном случае я не могу сказать, что это пример бытовой исламофобии», - указал он.

В период работы фотокорреспондентом Наталья Медведева не раз ездила в командировки в Чечню, где в то время велись активные боевые действия. Во время захвата боевиками больницы в Буденновске она была ранена в голову осколком снаряда, выпущенного из российского БТР, после этого зашла внутрь больницы, а впоследствии с рядом других журналистов сопровождала Басаева и его отряд в Чечню.

Понять Медведеву можно, но оправдать - нет, считает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

«Такие события всегда производят сильное впечатление на людей и становятся причиной сдвига в сознании. Каждый переживший теракт или другое не менее страшное событие, на всю жизнь получает определенную травму. В этой ситуации ее не стоит оправдывать тем, что она была заложницей, поэтому может подозревать каждую женщину в никабе или мужчину с длинной бородой. Ее поведение неправильное, нельзя себя так вести. Но понять ее можно с учетом пережитого ею опыта», - сказала она «Кавказскому узлу».

По мнению спикера, важно то, как такие конфликты преподносятся прессой.

Можно объективно об этом написать, не защищая ни одну из сторон, а можно написать так, что все будут обвинять женщину в никабе

"Можно объективно об этом написать, не защищая ни одну из сторон. А можно написать так, что все будут обвинять женщину в никабе. Люди все еще опасаются женщин в никабах и хиджабах, - отметила она. - К сожалению, сложилось такое восприятие у простых граждан. Но в основном освещение таких инцидентов оставляет негативное восприятие у среднестатистических жителей России, которые в большинстве своем проявляют бытовую исламофобию. Но этот случай - не бытовая исламофобия. Это результат личного опыта негативного».

Группа боевиков во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года захватила центральную больницу Буденновска. В результате теракта погибли 129 человек. После переговоров 19 июня 1995 года террористы освободили оставшихся людей, а власти согласились прекратить боевые действия в Чечне, разрешив боевикам уйти. На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Теракт в Буденновске".

Не существует универсальных мер, способствующих снизить напряженность между местными жителями и мигрантами-мусульманами в крупных городах, уверен директор информационно-аналитического центра "Сова"* Александр Верховский.

Всегда найдутся люди, которые будут нервно реагировать на женщин в никабах и хиджабах

«Всегда найдутся люди, которые будут нервно реагировать на женщин в никабах и хиджабах. Невозможно добиться ситуации, когда абсолютно все реагируют на это нормально или нейтрально. Многие люди даже без таких печальных событий в биографии, как у фотожурналистки, ассоциируют никаб и хиджаб с какими-то вредными течениями в исламе, терроризмом. То есть человек реально может пугаться, увидев таких женщин. Чтобы этого не происходило, нужно этот страх как минимум не подкармливать какими-то байками на эту тему. Правда, я не представляю, кто это должен делать. Наверное, государство и общество общими усилиями», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его мнению, эта проблем может со временем решится, если государство не будет специально ухудшать ситуацию.

«Здесь, честно говоря, нет никакого хорошего решения. Наверное со временем, если государство специально не будет нагнетать ситуацию, то люди привыкнут, что рядом живет женщина в никабе и она не представляет угрозу», - отметил он.

При освещении терактов публикации СМИ могут создать негативный образ мусульман, но сами СМИ в этом не виноваты, уверен кинорежиссер, правозащитник и основатель уже закрытого «Фонда защиты гласности»* Алексей Симонов.

В стране, где все подозревают всех, очень трудно винить в этом СМИ, потому что они - часть этой жизни

«Я скажу очень простую вещь. В стране, где все подозревают всех, очень трудно винить в этом СМИ, потому что они - часть этой жизни. Да, есть недобросовестные журналисты и редакторы, которые могут неправильно преподнести информацию. Но я полагаю, что в большинстве таких случаев у них, как у этой женщины, пережившей теракт, есть память о панике, и они автоматически неправильно преподносят информацию. При освещении терактов этого не избежать, к сожалению. Дело не в СМИ, а в общем климате в стране», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его мнению, даже самое объективное с журналистской точки зрения освещение терактов в СМИ в основном формирует негативный образ мусульман в массовом сознании.

«Давайте представим ситуацию. Случился теракт, журналист пишет об этом. Ему же надо рассказать, кто совершил теракт. Он начинает рассказывать и вынужден что-то писать про этих людей. Самое первое – это их фамилия, происхождение и религия. К сожалению, этого достаточно для формирования негативного образа. Но журналист не может дать информацию без этих деталей. Таким образом «кавказец», «мусульманин» стали неким образцом ненадежности и подозрительности», - отметил он.

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