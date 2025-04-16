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08:57, 16 апреля 2025

Верховный суд России утвердил приговор Владиславу Поручикову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговор осужденному за госизмену и попытку вербовки в террористическую организацию студенту из Таганрога Владиславу Поручикову оставлен без изменения.

"Кавказский узел" писал, что студент из Таганрога Владислав Поручиков летом 2024 года был приговорен к девяти годам заключения по обвинению в госизмене и попытке завербоваться в террористическую организацию.

Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему студенту из Таганрога Владиславу Поручикову, который был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за попытку вступить признанный в России террористическим и запрещенный по решению суда "Легион "Свобода России", сообщило 15 апреля Российское агентство правовой и судебной информации.

Приговор оставлены без изменения, апелляционная жалоба о снижении срока наказания оставлена без удовлетворения.

Приговор, вынесенный 2-м Западным окружным военным судом, защита Поручикова обжаловала в июне прошлого года. На суде он утверждал, что не знал о запрете организации в России, при этом согласился с обвинением в госизмене, но отверг намерение стать "легионером", сообщает "Коммерсант".

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Автор: "Кавказский узел"

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