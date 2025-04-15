Сын бывшего главы Экажево убит на фоне земельного конфликта

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В Экажево убит сын бывшего руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева, источники связали убийство со спором за земельный участок.

Вечером 14 апреля в сельском поселении Экажево Назрановского района неизвестные пять раз выстрелили в 35-летнего местного жителя, из-за чего он умер по дороге в больницу.

Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобилей отечественного производства без госномеров. В настоящее время ведется их розыск. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), информирует Следственное управление Следкома России по Ингушетии.

В ходе перестрелки в Экажево погиб старший сын бывшего руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева Мустафа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По его словам, конфликт возник между семьями односельчан из-за оспаривания прав собственности на земельный участок.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2022 года в Назрани был убит глава строительной фирмы Муса Аушев, источники связали убийство с земельным конфликтом.

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