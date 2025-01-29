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20:18, 29 января 2025

Защита сочла неправомерным продление ареста Мусаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мусаева была доставлена на сегодняшнее заседание в суд Грозного, адвокат также был уведомлен заранее и смог присутствовать в суде. Продление ареста по делу о дезорганизации работы СИЗО будет обжаловано. 

Как писал "Кавказский узел", 8 января стало известно, что Верховный суд Чечни отказался удовлетворить жалобу защиты на меру пресечения Зареме Мусаевой по новому уголовному делу о дезорганизации работы СИЗО. Правозащитники отметили, что адвоката уведомили о заседании за полтора часа до его начала. Сегодня суд в Грозном продлил до 24 февраля срок ареста Заремы Мусаевой по делу о дезорганизации работы СИЗО.

11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Заремы Мусаевой возбуждено новое уголовное дело. По версии следствия, она совершила нападение на сотрудника колонии-поселения, который сопровождал ее в дневной стационар для лечения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения из дневного стационара республиканского эндокринологического диспансера в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы".

Зарема Мусаева и ее адвокат сегодня лично присутствовали на заседании в Висаитовском суде Грозного, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Команде против пыток*.

"Адвоката своевременно уведомили, защитник сам был на заседании, не посредством видеоконференцсвязи в этот раз. Мусаева также лично присутствовала на заседании", - сказали правозащитники.

Решение о продлении ареста будет обжаловано. "Потому что согласиться с мерой <пресечения> в данном случае тождественно с тем, что согласиться с обвинением. Потому что мера избиралась именно из-за нового обвинения", - пояснили в КПП*.

Мусаева получает симптоматическое лечение и все необходимое остальное лечение тоже, добавили правозащитники.

Председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* в преследовании Мусаевой видит параллели с кампанией по похищению родственников критиков властей Чечни в прежние годы. "Это одно и тоже", - считает она.

С22 по 24 декабря 2022 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов*, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и правозащитника Аслана Арцуева. В 2024 году о похищении родственников сообщали в частности Хасан Халитов и Мансур Мовлаев. Статистика случаев похищений людей в Чечне больше не ведется, поскольку родственники пропавших опасаются обнародовать информацию об исчезновениях, указали 1 сентября 2024 года правозащитники. Незаконные задержания в Чечне продолжаются, но известными становятся лишь самые громкие случаи, констатировали они.

Правозащитница уверена, что Мусаеву преследуют её из-за сыновей. "Это однозначно. Но, им (сыновьям), на мой взгляд, следовало бы помолчать временно и не подводить мать под пытки. Но поведение сыновей не оправдывает жестокость и произвол, так называемых, правоохранительных органов. Возмутительная и драматичная история", - заявила Ганнушкина*.

Напомним, обвинение в дезорганизации деятельности колонии Зареме Мусаевой было предъявлено 13 декабря 2024 года, ей грозит до пяти лет заключения. Мусаева отрицает обвинения. Руководитель Команды против пыток* Сергей Бабинец связал новое дело с постом в соцсети одного из сыновей Мусаевой.

Зарема Мусаева в СИЗО передвигается на двух костылях, в больницу ее не возят. Ее беспокоят боли в ногах, но лечения в больнице она не получает. Статья, которую вменили Мусаевой, чаще всего применяется при бунтах в колонии.

"Кавказский узел" также писал, что 4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам заключения, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет. Кассационный суд срок наказания Мусаевой сократил еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Защита настаивает на ее невиновности. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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