Военврач из Адыгеи осужден за взяточничество в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начальник мобильного медицинского отряда Владимир Карпов из Адыгеи заявил раненому в зоне СВО бойцу, что если тот не передаст ему один миллион рублей, то не получит справку о ранении, необходимую для получения выплаты.

Согласно материалам дела, начальник отделения майкопского филиала ФКУ "419-й ВГ" (Краснодарский военный госпиталь) Владимир Карпов ранее служил начальником мобильного медицинского отряда в зоне специальной военной операции (СВО). В 2022 году в медчасти проходил лечение военнослужащий, который получил контузию. По версии следствия, Карпов сказал ему, что его диагноз не дает права на получение выплат по ранению, но если тот передаст ему вознаграждение, то Карпов готов оформить документы с гарантией выплаты, на что солдат согласился.

Карпов выдал ему документы о ранении и на их основании тот в 2023 году получил 3 миллиона рублей, из которых передал Карпову через посредника 1 миллион рублей, сообщил сегодня "Коммерсант".

Краснодарский гарнизонный военный суд признал Владимира Карпова виновным в получении крупной взятки и оштрафовал его на 2,5 миллиона рублей. Карпов обжаловал приговор в Южном окружном военном суде, который оставил приговор без изменений. Карпов при этом ходатайствовал об отправке в зону СВО и суд в связи с этим снял с него обязанность выплачивать штраф, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Комментариев от Владимира Карпова или его представителей относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд признал виновным в мошенничестве военного из Ростовской области Илью Лунина и приговорил к трем годам лишения свободы условно, а также оштрафовал на 50 тысяч рублей. По версии следствия, Лунин дал солдату ложное обещание, что поможет ему избежать уголовного наказания за отказ выполнять приказ на передовой, если тот заплатит ему 200 тысяч рублей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.