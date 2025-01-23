Мать пострадавшей в "Сочи Парке" девочки добивается ответственности для администрации аттракциона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дочь Марины Жуковской получила тяжелую травму головы в помещении одного из аттракционов “Сочи Парка”, но прокурор усмотрел в случившемся вину сопровождавшего девочку отчима, а не администрации. После прекращения уголовного дела семья готовит иск к "Сочи Парку".

Адлерский районный суд 22 января прекратил производство по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности 7-летней девочке в парке развлечений “Сочи Парк” 17 августа 2024 года. Дело закрыто на основании мирового соглашения между матерью девочки Мариной Жуковской, которая была признана потерпевшим, и отчимом ребенка Алексеем Поповым, обвиняемым по делу.

«Хотя уголовное дело закончилось перемирием и закрыто не по реабилитирующим основаниям для отчима девочки, но его вина в этом случае нулевая, поэтому пара намерена подать гражданский иск в суд на парк аттракционов о взыскании с них морального и материального вреда за причиненный ребенку вред в этом парке», - рассказала корреспонденту “Кавказского узла” адвокат семьи Ирина Желтухина.

Сообщение об инциденте в "Сочи Парке" пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 15 января. Местная жительница сообщила, что ее дочь получила тяжелую травму от удара лопастью вентилятора в помещении парка аттракционов, а уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК России) правоохранительные органы возбудили против отчима девочки, который поднял ее на руки по ее просьбе. "В помещении, где находилась очередь на аттракцион, было очень плохое освещение, много людей и достаточно шумно (...). Стены и потолок были в темных тонах, по всей площади на потолке были размещены потолочные вентиляторы, лопасти которых выполнены из металла, на высоте 2.35 м без какой либо сетки или защиты. Ни я, ни Алексей этих вентиляторов не заметили, не могли предположить, что может быть такая опасность. И при входе в аттракцион никаких указаний не было.", - пишет автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, приложения Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Пострадавшая девочка, которой уже исполнилось 8 лет, получила в парке вдавленный импрессионный перелом левой теменной кости. Врачи ввели ее в искусственную кому, ребенка транспортировали в Краснодар в детскую краевую больницу, где прооперировали, рассказала Марина Жуковская в своем сообщении. 22 января женщина заявила корреспонденту “Кавказского узла”, что ее гражданский муж Алексей Попов оказывал ей и дочери всю необходимую поддержку после случившегося. «После этого случая с дочерью, я потеряла работоспособность на три месяца, из-за стресса начались серьезные последствия для здоровья, я не могла встать с кровати. Алексей все делал для нас с дочерью, ухаживал за обеими, работал, обеспечивал», - рассказала она.

Сам Алексей Попов признался, что очень расстроен случившимся. “Даже представить себе не мог, что в открытом помещении могут быть вентиляторы. Но самое главное для меня и Марины, что ребенок выжил и сейчас с Анастасией все хорошо», - рассказал корреспонденту “Кавказского узла” отчим девочки.

По словам Марины, ее дочь сейчас чувствует себя хорошо: рана на голове от разрыва железными лопастями вентилятора затянулась, «на месте раны стали отрастать волосы». «Находится пока на домашнем обучении, еще идет реабилитационный период и мы очень переживаем, что в школе ее могут толкнуть или излишние подвижные игры могут повлиять на процесс заживления раны. На следующей неделе мы в очередной раз будем делать обследование головы чтобы убедиться, что все срастается как нужно», - пояснила она. Марина отметила, что в следующем учебном году, когда состояние девочки полностью стабилизируется, ее дочь пойдет в обычную школу.

В обвинительном заключении по делу Алексея Попова указано, что мужчина поднял девочку на руках у себя над головой выше высоты собственного роста «не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности, должен был, и мог их предвидеть». Из показаний в суде юристконсульта и представителя интересов AO «Сочи-Парк» Андраника Аветисяна, который был привлечен в деле свидетелем, следует, что в помещении были установлены потолочные вентиляторы Dreamfan Espresso 142 1Р24 на штанге, которые относятся к системам общеобменной вентиляции. Аветисян отметил, что действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие высоту установки вентиляторов открытого типа, на сегодняшний день отсутствуют. Согласно руководству по монтажу вентилятора Dreamfan Espresso, минимальная высота установки от пола должна составлять 2,1 метра; в “Сочи Парке” они были установлены на высоте 2,3 метра, что не противоречит инструкции.

Дежурный в “Сочи Парке” рассказал корреспонденту “Кавказского узла”, что вентиляторов в помещении, где произошел инцидент с дочерью Марины Жуковской, больше нет, их заменили на кондиционеры. Сотрудник парка отметил, что это был «первый такой случай за всю истории работы», иных несчастных случаев с вентиляторами не происходило.

Независимый от этого дела адвокат Роман Клыков убежден, что с администрации парка нельзя снимать ответственность за случившееся, поскольку она по закону обязана обеспечить безопасность услуг для жизни и здоровья потребителей.

“Если вентиляция открытого типа создает потенциальную угрозу для посетителей, особенно детей, парк должен был предвидеть подобное и принять дополнительные меры безопасности, такие, например, как установка защитных экранов, ограждений или знаков предупреждения. Если ничего этого не было, то можно сказать, что парк не предпринял достаточных мер для предотвращения травм, и поэтому возможна ответственность по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказал адвокат корреспонденту “Кавказского узла”.

По мнению адвоката, родители пострадавшей девочки могут подать такое заявление прокурору и попросить провести проверку действий парка по указанной статье. Клыков отметил, что повторение несчастного случая, который произошел с дочерью Жуковской, не исключено с другими посетителями парка. “И если руководство детского парка уже само распорядилось снять эти вентиляторы, значит они осознали их опасность для детей, что не снимает с них вины за случившееся. Также случай может стать поводом для подачи гражданского иска в суд к “Сочи Парку” о взыскании компенсации вреда здоровью ребенка”, - пояснил адвокат.

Мать ребенка Марина Жуковская отметила, что их семья готовится подать такой иск к АО «Сочи парк» после того как мировое соглашение между ней и ее гражданским мужем через 15 суток вступит в законную силу. Как пояснила адвокат Ирина Желтухина, не одна из сторон, включая гособвинителя, обжаловать соглашение о примирении сторон не собирается.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.