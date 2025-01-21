Избиение дагестанской блогерши и спор вокруг против домашнего насилия

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Камилла, лайфстайл-блогер из Дагестана, пережила избиение со стороны бывшего мужа и столкнулась с угрозами в свой адрес. Эта история вдохновила дагестанок на проведение флешмоба, в рамках которого они призвали мужей не применять насилие по отношению к своим жёнам. Однако акция вызвала неоднозначные оценки в республике..

История Камиллы

Камилла, лайфстайл и бьюти-блогер из Махачкалы , вышла замуж за Эмира в начале 2024 года, но брак вскоре распался. После развода она уехала в Дубай. Вернувшись в Махачкалу, блогерша узнала от подруги, с которой собиралась снимать квартиру, что та имела интимную связь с ее бывшим мужем . При этом Камилла связалась с бывшим мужем, тот предложил ей пожить у него, пока она не найдет жилье. Позже она призналась ему, что в отъезде общалась с другими мужчинами. Эти признания Эмир воспринял как предательство. .

В результате он жестоко избил Камиллу, а затем заставил ее извиняться на камеру, сняв на видео в нижнем белье. Скриншоты с угрозами, записи разговоров Камилла опубликовала в своем блоге с более чем 250 тысяч подписчиков. Она опубликовала видео, на котором кадры свадьбы сменялись фото с гематомами на лице. Девушка обратилась в полицию и больницу. Медицинские эксперты зафиксировали у нее сотрясение мозга, ушибы на бедрах и гематомы. Камилла высказала опасения за свою жизнь и призвала жительниц Дагестана быть осторожными и не замалчивать случаи домашнего насилия .

В свою очередь ее бывший муж Эмир в социальных сетях резко высказался о Камилле . В его видео звучат утверждения, что она вела распутный образ жизни и угрозы в ее адрес. В прямом эфире он заявил, что «по шариату её нужно было камнями закидать, убить. Изменила, да? Значит, надо бить, значит, надо убить. Вот и всё» .

“Просить, чтоб нас не били”

В ответ на жестокое обращение с Камиллой женщины Дагестана запустили флешмоб, призывая девушек в качестве махра “просить, чтобы нас не били” . Махр — ритуал при заключении брака в Исламе, по которому женщина имеет право попросить у жениха что угодно, а он обязан это исполнить. .

Пользователи соцсетей, как женщины, так мужчины в основном выразили сочувствие Камилле . При этом некоторые отмечают, что в случае домашнего насилия нужно обращаться не в соцсети, а в полицию.

Комментарии к записям бывшего мужа Камиллы носили в основном негативный характер, осуждающий насилие. "Заставить жену (пусть и бывшую) голой извиняться на коленях, да еще и снимать на камеру- это же какой мерзостью надо быть. Фу", - написала пользователь с ником Ксения-к8э.

Осуждение жертв насилия

В ответ на флешмоб несколько Telegram-каналов и пабликов в других соцсетях высмеивали и пристыдили Камиллу. В публикациях девушкам советовали быть скромнее, а не выпрашивать безопасность в качестве махра. “Парни, в связи с последними событиями, хотим посоветовать не принимать поспешных решений, особенно касающихся выбора будущей жены", говорилоась в публикации Telegram-канала “Спросите у Расула” . ”Ведите себя как мусульманки и никто руку не поднимет, девушки слишком много требуют избалованы ведут себя не высокомерно, покрываются типа исламе, а сами выставляют себя на показ”, написал пользователь asadzhamalov1. “Правильно сделал, блогерша она какая она блогерша, тупо одного мужика было мало поэтому себя и выставляла”, комментирует пользователь islamov900_

Высказывалось мнение, что “раньше женились, рожали, умирали, жили тихо, никто не видел и не слышал чем живут люди, а сейчас семья вываливает наружу всё, что в ней происходит

Другие пользователи склонны были обвинять в произошедшем Камиллу. “Она тоже что-то темнит, после развода, ей какая разница, с кем он спит или живет, не пойму. Ушла и уходи, не возвращайся”, написала пользователь с ником МаяСансызбаева.“Развелась в Дагестане?! Потом пошла к нему пожить?! Рассказала о своих переписках с другими?! Зачем пошла к нему жить раз развеялась? Как будто за целый год жизни она не заметила его агрессивность", - считает комментатор с ником Мария15.

Правозащитники группы «Марем» выступили в защиту девушек. «Популярные дагестанские паблики (их ведут мужчины, разумеется) разместили длинные простыни текста на тему «стыдно выносить сор из избы», «тупые бабы всех довели», «блогеров надо за волосы и об стену». Ох уж эти глупые женщины, вот же выдумали – рассказывать о насилии. Да ещё и фото, и даже видео публиковать! <…> Наша позиция однозначна – ни у кого нет права избивать женщину, ни при каких обстоятельствах» .

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

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