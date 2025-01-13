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13:34, 13 января 2025

Двое жителей Карачаево-Черкесии наказаны за хранение экстремистской литературы

Сотрудники силовых структур. Фото: https://svtv.org/news/2023-05-15/fsb-obyski-biez-sudji/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики нашли в домах двух жителей Зеленчукского района книгу "Крепость мусульман". Оба оштрафованы.

Как писал "Кавказский узел", ранее силовики нашли книгу "Крепость мусульман" у имама кизлярской мечети Абдулкерима Магомедова. Он был признан виновным в распространении экстремистских материалов и оштрафован.

Обыски прошли в домах жителей Зеленчукского района Рашида Тотаркулова и Шамиля Устарбекова. Силовики нашли у них книгу "Крепость мусульманина". Тотаркулов сообщил в суде, что купил книгу 15 лет назад и не знал, что она запрещена в России. Ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей, следует из картотеки на сайте Зеленчукского районного суда в Карачаево-Черкесии.

Шамилю Устарбекову назначен штраф в тысячу рублей. Суд счел "массовым распространением" экстремистского материала то, что книга хранилась открыто в шкафу в его доме. Устарбеков признал вину, но сказал, что не знал о включении книги в список экстремистских материалов.

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Автор: "Кавказский узел"

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