Житель Ессентуков заподозрен в погроме в помещении фонда поддержки военных

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48-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, разгромил вход в помещение фонда поддержки военнослужащих в Ессентуках.

Житель Ессентуков устроил погром у входа в помещение, где находится фонд поддержки военнослужащих "Ессентуки За Наших".

Инцидент произошел 12 января. Мужчина, чьи действия запечатлела уличная камера, разбил стеклянную дверь, ведущую в помещение, и вывеску, опрокинул урну и повредил мебель в кабинете, сообщил мэр Ессентуков Владимир Крутников в своем телеграм-канале.

"За такие выходки, даже если они по дурости или в неадекватных состояниях, наказание должно быть по всей строгости. А ещё лучше — чемодан, вокзал и вперёд, показывать свое геройство не ночью в проулке, а в составе штурмовой группы. Быстро дойдет, что к чему", - написал глава города.

На видеозаписи видно, что мужчина, одетый в куртку с капюшоном, опрокидывает урну, разбивает вывеску, после чего убегает, оглядываясь.

Крутников рассказал со ссылкой на сообщение от диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы, что виновным в разгроме фонда оказался "невменяемый гражданин", который после инцидента, находясь "в состоянии опьянения, по дереву залез на крышу дома 12 по ул. Вокзальная". Мэр отметил, что разговаривать с подозреваемым будут после того, как он придет в себя, но к обсуждению произошедшего пока не возвращался.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2022 года житель Пятигорска был оштрафован за повреждение знака Z на Машуке.

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