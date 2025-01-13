Военный из Северной Осетии осужден за оставление части

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Суд признал военного из Северной Осетии Давида Илуридзе виновным в шести случаях оставления воинской части и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Южный окружной военный суд оставил в силе приговор Владикавказского гарнизонного военного суда, который осудил военнослужащего Давида Илуридзе за шесть случаев самовольного оставления части.

Приговор Илуридзе суд вынес в октябре прошлого года. В апелляционном определении, опубликованном на сайте Южного окружного военного суда 12 января говорится, что он самовольно оставлял воинскую часть в периоды с 16 июля по 1 августа 2023 года, с 27 августа по 20 сентября 2023 года, с 30 октября по 11 ноября 2023 года, с 18 декабря 2023 года по 9 января 2024 года, с 30 января по 16 февраля 2024 года, с 25 марта по 6 апреля 2024 года. За каждый из случаев он был приговорен к срокам от двух лет и шести месяцев до трех лет лишения свободы, следует из определения.

Во всех упомянутых случаях Илуридзе "проводил время по своему усмотрению". При этом отмечается, что он был мобилизован в сентябре 2022 года и награжден "медалью Жукова". Приговор оспорил защитник Илуридзе, которые не оспаривал правильность установленных судов обстоятельств дела и квалификацию содеянного, но посчитал вынесенное решение излишне суровым. В частности, по его мнению, Илуридзе можно было приговорить к условному сроку. Суд доводам защиты не внял, оставив решение нижестоящей инстанции без изменения.

"Кавказский узел" также писал, что в конце декабря суд в Нальчике приговорил военнослужащего из Моздока Максима Слесаренко к пяти с половиной годам лишения свободы, признав виновным в самовольном оставлении части.

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