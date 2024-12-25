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06:02, 25 декабря 2024

Военный из Моздока осужден за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил военнослужащего Максима Слесаренко к пяти с половиной годам лишения свободы, признав виновным в самовольном оставлении части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за уклонение от прохождения военной службы в период мобилизации, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте суда в соцсети "ВКонтакте".

По данным следствия, 2 апреля военнослужащий Слесаренко самовольно оставил место службы - пункт временной дислокации воинской части. 7 августа он добровольно прибыл в военный комиссариат города Моздока. 25 сентября он не явился к установленному времени в срок на службу в воинскую часть без уважительных причин. 13 октября он добровольно прибыл в отдел МВД России по Моздокскому району.

Слесаренко был обвинен в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3.1 статьи 337 и частью 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), свою вину признал, высказал сожаление о содеянном. Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В публикации суда имя Слесаренко не указано. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденного зовут Максим Слесаренко.

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Автор: "Кавказский узел"

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