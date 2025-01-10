Правозащитники оценили решение суда по делу Татарова

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Доказательствами по иску родных умершего мобилизованного Игоря Татарова из Ростовской области могут стать приказы командования и выписки врачей, но не всегда удается получить эти документы. Минобороны создает сложности при получении выплат родными бойцов, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", родственники мобилизованного жителя Ростовской области Игоря Татарова обратились в суд с требованием признать, что он умер в зоне военной операции на Украине, поскольку без этого признания им не назначают выплаты за его смерть. Родственники заявляют, что смерть Татарова стала результатом травмы, Минобороны настаивает, что он умер от отека мозга. Новочеркасский гарнизонный суд отказался рассматривать иск, решив что дело относится к гражданскому суду, Южный окружной военный суд отменил это решение и вновь вернул иск в военный суд.

Иск семьи Татарова и решение Южного окружного военного суда "Кавказскому узлу" прокомментировали военный юрист Артем Мугунянц, пресс-секретарь фонда "Идите лесом" Иван Чувиляев и правозащитница, занимающаяся защитой прав военнослужащих.

Вердикт Южного окружного военного суда означает, что дело будет рассматриваться военным судом, а не гражданским, объясняет Артем Мугунянц.

"Существуют общие правила, согласно которым, споры о подсудности между судами недопустимы. Если один суд принял решение о том, что дело не подсудно, и это решение было обжаловано в вышестоящий военный суд, который сказал, что нет, дело должно рассматриваться гарнизонным судом, то на этом можно ставить точку в этом вопросе – дело будет рассматриваться в Новочеркасском гарнизонном суде", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Спор о причинах смерти может решить экспертиза тела мобилизованного. "Что касается самой сути судебной тяжбы по вопросу причин смерти мобилизованного, то в этом случае я могу посоветовать следующее. Чтобы избежать многочисленных проблем с разными документами от разных инстанций, которые будут еще больше осложнять дело, следует провести экспертизу тела и установить точную причину смерти мобилизованного. В рамках судебного разбирательства назначается экспертиза, будет проведено соответствующее исследование, и выявят причину смерти. Но если это было на СВО, то это уже можно назвать смертью на СВО. И, конечно, родители должны получить выплату за смерть своего сына на СВО. Их задача доказать, что травма была получена при исполнении военных обязанностей. Этого будет достаточно", - отметил он.

Правозащитница отмечает, что родителям Игоря Татарова будет сложно добиться выплаты.

"Родителям мобилизованного необходимо получить все приказы, касающиеся службы их сына. Например, приказ об участии в боевых действиях. Или приказ, свидетельствующий, что он был в зоне СВО. Должна быть медицинская справка о смерти, на основании которой в воинской части выписывают документ о смерти мобилизованного. Кроме этого, нужны какие-то доказательства, что он обращался к врачу, был в госпитале. Но если подобных документов нет, то родителям будет крайне сложно добиться выплаты", - сказала она корреспонденту "Кавказского узлу".

Кроме этого, есть другая проблема, в частности, она фиксируется в воинских частях в ЛНР.

"Из воинских частей в Луганской области пропадают документы и разного рода приказы, касающиеся мобилизованных, родные которых обращаются в суд. Отек мозга как причину смерти пишут, извините, зекам и старикам, которым за 80. Родным этого парня следует обращаться в военную прокуратуру, если обращение в суд не даст результата. Они могут обратить внимание прокуратуры на отсутствие приказов, например, если будет установлен подобный факт", - отметила она.

Она также подчеркнула важность сотрудничества родных с правозащитниками.

"Меня удивляет, что родные хотят справедливости, но не готовы делиться своей историей, рассказать подробности дела. Ведь не только они в такой ситуации. Сотни людей не могут получить выплаты и сталкиваются с аналогичными проблемами. Во многих случаях именно обращение к правозащитникам приводит к результатам. Помимо этого, люди увидят, что есть выход из такой сложной ситуации, есть надежда добиться справедливости", - указала она.

Иван Чувиляев отмечает тенденцию: Минобороны всячески осложняет процесс получения выплат.

"До мобилизации были кейсы, когда люди добивались выплаты по ранениям и, в принципе, всяких разных выплат, которые государство должно предоставлять человеку в случае, если он получает ранение, например. Сейчас это как-то усложнилось, и процесс стал выглядеть совсем иначе, выплаты дают крайне неохотно, выплаты назначают с большим скрипом и, безусловно, здесь надо бодаться несколько раз по суду, доказывая, что человек умер именно в результате боевых действий, а не по той причине, что он изначально был болен", - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, подобные ситуации показывают, как много проблем в Минобороны.

"К сожалению, получается так, что министерство обороны просто выбирает такую вот позицию самозащиты, что он умер не потому, что он получил ранение, и поэтому мы ему ничего не должны. Но здесь, безусловно, возникает встречный вопрос, а как, если например, он был онкологическим больным, оказался вообще в рядах российской армии? Если учесть, что он <отправлен на СВО> уже будучи больным. У вас что, там, врачей нет вообще?», - задается он вопросом.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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