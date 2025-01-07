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10:29, 7 января 2025

Семья мобилизованного из Ростовской области добивается выплаты за его смерть

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники мобилизованного жителя Ростовской области Игоря Татарова обратились в суд с требованием признать, что он умер в зоне военной операции на Украине, поскольку без этого признания им не назначают выплаты за его смерть.

Согласно материалам дела, отец мобилизованного жителя Ростовской области Игоря Татарова Александр Татаров подал в суд иск, в котором просил установить факт того, что причиной смерти его сына, который умер 5 мая 2024 года, стала травма, полученная им во время прохождения службы в зоне специальной военной операции (СВО). Он пояснил, что командир войсковой части в Луганске указал, что Игорь Татаров умер от отека мозга, и что она не связана с исполнением им обязанностей военной службы.

В иске также поясняется, что семья Татарова обратилась в суд, поскольку формулировка командира не позволяет ей получить выплаты за смерть бойца, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Южного окружного военного суда.

Новочеркасский гарнизонный суд отказался удовлетворить иск отца Игоря Татарова, заявив, что он относится не к военным, а гражданским судам. Южный окружной суд отменил это определение и передал иск на новое рассмотрение в гарнизонный суд.

"Кавказский узел" также писал, что 20 января 2023 года стало известно, что призванный в армию в ходе частичной мобилизации подполковник Роман Новиков из Краснодара через суд добился выплаты зарплаты почти за месяц военной службы.

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Автор: "Кавказский узел"

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