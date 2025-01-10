Вопрос выплат жителям Приморско-Ахтарска за ущерб от атаки дрона пришлось решать в суде

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Суд обязал администрацию Приморско-Ахтарска оказать материальную помощь 41 жильцу дома, поврежденного при атаке беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля 2024 года в результате атаки беспилотника был поврежден трехэтажный многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске. В августе жильцы пожаловались, что крыша в доме до сих пор не восстановлена, люди вынуждены жить у родственников или снимать квартиры, а власти выплатили лишь по 10 тысяч рублей единовременной компенсации.

Приморско-Ахтарский райсуд удовлетворил 19 исков прокуратуры в интересах 41 жильца, не получивших компенсации за повреждение имущества во время атаки беспилотников в июле 2024 года.

В частности, согласно карточкам дел на сайте суда, районный прокурор подал иски в интересах семей Рютиных, Цыганок и Голевских, после обращения которых прокуратура нашла нарушения в "исполнении требований законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения.

"Главой Приморско-Ахтарского городского поселения утвержден список граждан, пострадавших и нуждающихся в получении единовременной материальной помощи в результате чрезвычайной ситуации муниципального характера. […] При этом, несмотря на наличие заявлений указанных граждан, включения их в вышеуказанный список, органом местного самоуправления не принято активных мер по выплате единовременной материальной помощи либо по выделению денежных средств из местного бюджета для выплаты суммы причитающейся материальной помощи в размере 15 000 рублей вышеуказанным гражданам", - говорится в решениях суда.

Представитель администрации на заседания не явился. "От главы Приморско-Ахтарского городского поселения […] в адрес суда поступило заявление, просит дело рассмотреть в отсутствии представителя администрации. Не возражает против удовлетворения исковых требований", - отмечается в публикациях.

Суд счел исковые требования прокурора "обоснованными и подлежащими удовлетворению" и обязал администрацию выплатить каждому из перечисленных жильцов "единовременную материальную помощь в размере 15 000 рублей".

Напомним, 12 октября в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотника выбило стекла в одном из домов и получил повреждения легковой автомобиль. Во дворе многоквартирного дома был найден "фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью", после чего жильцы двух домов были эвакуированы. В тот же день им разрешили вернуться в квартиры.

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