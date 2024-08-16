Жильцы поврежденного дронами дома в Приморско-Ахтарске пожаловались на промедление с ремонтом

16 августа 2024, 22:26

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Крыша в доме по улице Азовская в Приморско-Ахтарске спустя месяц после атаки БПЛА не восстановлена, в результате портится имущество в квартирах, рассказали жильцы. По их словам, большинство людей вынуждено жить у родственников или снимать квартиры, а власти пока выплатили лишь по 10 тысяч рублей единовременной компенсации.

Как писал "Кавказский узел", 22 жильца многоэтажного дома в Приморско-Ахтарске, поврежденного 5 июля в результате атаки беспилотников, остаются в пункте временного размещения. Глава МЧС Кубани заявил о слишком медленных темпах восстановления дома и пообещал, что жильцы смогут вернуться в свои квартиры к ноябрю.

Жильцы дома по улице Азовская, 5 на условиях анонимности рассказали, что опасаются предъявлять претензии властям напрямую. Тем не менее, они от имени жильцов дома опубликовали анонимный пост в сообществе "ВКонтакте" "Подслушано в Ахтари".

"Про нас забыли! Как все знают, 5 июля 2024 года дом по улице Азовской, 5 пострадал при атаке дронами воинской части, которая расположена в нашем городе. Крыша, стены в середине дома пострадали, и сейчас на данный момент, а это 9 августа, дом стоит в таком состоянии, как был утром 6 июля. Отключили от всех коммуникаций (свет, вода, газ), людей поселили в спорткомплексе, кто мог, уехал жить к родственникам, кто мог, снимает квартиру, но это очень затратно. Компенсаций за моральный, материальный вред не было, ни один из пострадавших не получил ни рубля, как ранее было написано у губернатора Вениамина Кондратьева в телеграм-канале, что всем выплатят по 100 000 и 50 000. Местные власти, администрация Приморско-Ахтарского района ссылаются на администрацию Краснодарского края якобы, как деньги дадут - будем что-то делать. Конкретного ответа по срокам восстановления дома не дают. Люди остались без жилья. То имущество в квартирах, что уцелело после атаки, испортится от погодных условий. Дождь заливает квартиры, сырость, портятся обои, напольное покрытие, после того как сделают крышу, возвращаться жить в квартиру нельзя будет, тем более с маленькими детьми. Только пиар был в первую неделю, а теперь - развалины и неопределённый срок восстановления!" - говорится в посте.

Изложенные в посте сведения подтвердила жительница дома Розалия Алибасова. "Чиновники на связь не выходят и ничего конкретно о сроках ремонта и выплатах обещанных компенсаций не говорят", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" 61-летняя пенсионерка.

По ее словам, с момента разрушения дома она живет у родственников. Ее квартира разрушена, и проживание в ней невозможно - требуется ремонт, повреждена техника и входные двери. По ее словам, чиновники и управляющая компания "Четыре сезона" даже не организовали вывоз мусора, образовавшегося после обрушения дома. "Наше жилье не ремонтируют. Новое не обещают. Будем там в руинах жить или палатки поставим под домом. Моему горю нет предела!", - посетовала женщина.

Она рассказала, что пока получила лишь 10 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба. "В начале нам обещали чиновники администрации деньги по 50 и 100 тысяч и восстановить жилье. Из обещанного лично я получила только 10 000 рублей, - говорит Алибасова.

Знакомый семьи, которая жила в доме по улице Азовская, Сергей Трофимов также отметил, что дом как стоял, так и стоит в разрушенном состоянии. Ремонт крыши, по его оценке, "произведен на 40%". "Какая компания производит ремонт и был ли вообще тендер на ремонт, неизвестно. Сколько денег выделено на ремонт, информации также нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Алибасовой и Трофимова, люди, которые остаются в пункте временного размещения, "на условия размещения эти люди не жалуются". Остальные живут у родственников без каких-либо перспектив вернуться в дом, добавила Алибасова.

Анонимный пост о состоянии дома в сообществе "Подслушано Ахтари", на которое подписаны 18 тысяч человек, к 22.30 мск 16 августа собрал 438 лайков и 82 комментария.

"Этот дом уже давным-давно можно было восстановить и людей обратно заселить, но почему-то этого не происходит", - написал Андрей Антонов.

"Девятиэтажку на топи и выкупленной за копейки земле, строят и очень быстро, так как деньги есть. А чтобы восстановить крышу (жилье), то мы будим сидеть, ждать, когда государство найдет подрядчика, пока пройдут торги, пока они приступят", - прокомментировал Сергей Трофимов.

"А в новостях по телевизору показывали и говорили другое. Стоит задуматься…", - отметила Дарья Дергоусова.

"Странно немного, не правда ли? СМИ пишет, что материальная помощь выделена, и она уже получена, а на деле - никто ничего не получал", - написал Alexandr Knyazeff.

Отметим, что в Telegram-канале "Россия. Кубань" 9 августа был опубликован сюжет, в котором говорится, что разрушенный после атаки дронов дом планируется восстановить к октябрю. Там же указано, что 170 человек получили выплаты по 10 тысяч рублей, а две семьи, которые полностью лишились имущества - по сто тысяч рублей.

Ранее администрация Приморско-Ахтарского района сообщала, что всего были обследованы 405 жилых помещений в зоне чрезвычайной ситуации, повреждены из них 157. "Приняты заявления на получение единой материальной помощи от 198 человек", - говорится сообщении от 7 июля.

Адвокат Борис Целенко указал, что ситуация с домом в Приморско-Ахтарске регулируется только законом № 68 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994. В статье 18 закона говорится о правах граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. "Граждане Российской Федерации имеют право: на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; <...> на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций; на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций; <...> на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации", - процитировал Целенко пункт 1 статьи 18 закона.

Во втором пункте этой же статьи указано, что "порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий, предоставляемых гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с пунктами 1 и 1.1 настоящей статьи, устанавливаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации".

Согласно закону власти обязаны отремонтировать за счет бюджета дом пострадавших, ввести его в эксплуатацию, обозначить конкретные сроки ремонта. А также, сообразно внутренним Постановлениям, выплатить обещанные за разрушенное имущество суммы. Если этого не происходит и обещанное не выполняется, то граждане со ссылкой на федеральный закон и местные постановления могут обратиться в прокуратуру или в суд для защиты своих прав, сообщил Целенко.

При этом адвокат отметил, что ситуация новая, и практики по ней еще нет. Он также отметил, что также нет практики страхования жизни и имущества от последствий СВО, потому что страховщикам невыгодно заключать такие договоры с потенциальными жертвами СВО.

4 августа стало известно, что власти Краснодара приняли решение выплачивать два миллиона рублей местным жителям, родственники которых погибли в результате атаки беспилотников. Власти ввели эти выплаты, поскольку пытаются таким образом договориться с населением. При этом вместо выплат им следовало бы повышать уровень безопасности, заявили 10 августа опрошенные "Кавказским узлом" жители Краснодарского края.

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