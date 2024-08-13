13 августа 2024, 09:47

22 человека остаются в пункте временного размещения после атаки дрона на жилой дом в Приморско-Ахтарске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В пункте временного размещения остаются 22 жильца многоэтажного дома в Приморско-Ахтарске, поврежденного в начале июля в результате атаки беспилотников, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июля в результате атаки беспилотника был поврежден трехэтажный многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске. В пункт временного размещения на базе местного спорткомплекса были эвакуированы 26 жильцов.

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Краснодарского края Сергей Штриков встретился с жильцами многоквартирный дома в Приморско-Ахтарске, поврежденного в начале июля в результате атаки беспилотника. Штриков сообщил, что завершить восстановление дома планируется к ноябрю текущего года, передал 10 августа "Югополис".

Глава МЧС Кубани заявил, что темпы восстановительных работ очень низкие. Власти пообещали выдать жильцам дома дополнительно по пять тысяч рублей – к уже выплаченным ранее суммам в 10 тысяч рублей и 50 тысяч рублей ­– в качестве компенсаций за утрату имущества первой необходимости. В пункте временного размещения остаются 22 человека, отметил телеграм-канал "93.RU | Новости Краснодара и края".

Этот пост в телеграм-канал "93.RU | Новости Краснодара и края", на который подписаны более 23 тысяч пользователей, на 09.40 мск 13 августа набрал около 8,2 тысячи просмотров и 18 комментариев.

"То есть люди, полностью лишившиеся имущества, получат целых 65 тысяч? Ну удивительно теперь", – написала Анастасия Пирожникова.

"Пять тысяч? Неплохо", – сыронизировал пользователь с ником Ortodox.

"Ну и позор властям... Стыдоба", – считает пользователь с ником Иван Суетолог.

"Пять тысяч, они смеются что ли?" – возмутился Александр.

"Комментировать тут – только портить", –заявила Natalia.

"Кавказский узел" также писал, что 4 августа стало известно, что власти Краснодара приняли решение выплачивать два миллиона рублей местным жителям, родственники которых погибли в результате атаки беспилотников. Власти ввели эти выплаты, поскольку пытаются таким образом договориться с населением. При этом вместо выплат им следовало бы повышать уровень безопасности, заявили 10 августа опрошенные "Кавказским узлом" жители Краснодарского края.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"На Кубани после атаки беспилотника произошел пожар на Ильском НПЗ", "Власти объяснили учениями звуки взрывов в Ейске", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 августа 2024, 08:51

  • Верховный суд РФ утвердил приговор Джабраилу Ибнухажирову

    Верховный суд России приговорил к 11 годам заключения владельца карьера в Талги Джабраила Ибнухажирова, признав его виновным в финансировании терроризма и в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатки. Ранее близкие Ибнухажирова заявили, что его преследование связано с крупным контрактом на поставку камня.

13 августа 2024, 07:56

  • Махачкалинцы указали властям на нерешенную проблему с незаконной свалкой

    На несанкционированной свалке в местности Черкес-Кутан произошло возгорание и дым от нее достиг Каспийска, пожаловался в соцсети житель Махачкалы. Другие местные жители раскритиковали чиновников за многолетнюю проблему со свалкой, которую суд ранее признал незаконной, а также предписал не допускать на ней пожаров.

13 августа 2024, 07:02

  • 7 Четверо силовиков из Чечни убиты в зоне СВО

    Артур Мацаев, Аслад Мурыков, Аслан Сусуркаев и Саламбек Садулаев убиты на Украине, сообщили власти Аргуна. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 206 бойцов из Чечни.

13 августа 2024, 06:09

  • Житель Волгограда осужден за призывы к экстремистской деятельности

    Суд в Волгограде приговорил 34-летнего Дмитрия Зубкова к полутора годам колонии-поселения за призыв к насильственным действиям в отношении граждан русской национальности из-за проводимой на Украине спецоперации. Волгоградский областной суд отклонил апелляцию защиты Зубкова и оставил приговор в силе.

13 августа 2024, 05:13

  • Жители кубанского поселка потребовали рекультивировать свалку

    На свалке около поселка Каменный в Тихорецком районе Краснодарского края, возник пожар, пожаловались местные жители. По их словам, возгорание потушили, но свалка продолжает тлеть, отравляя почву и воздух. Жители потребовали рекультивировать полигон. Данная свалка закрыта и требует рекультивации, но этот процесс осложнен, так как мусор просто свален в кучу на земле, сообщил эколог Евгений Витишко.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи