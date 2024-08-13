22 человека остаются в пункте временного размещения после атаки дрона на жилой дом в Приморско-Ахтарске

13 августа 2024, 09:47

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В пункте временного размещения остаются 22 жильца многоэтажного дома в Приморско-Ахтарске, поврежденного в начале июля в результате атаки беспилотников, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июля в результате атаки беспилотника был поврежден трехэтажный многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске. В пункт временного размещения на базе местного спорткомплекса были эвакуированы 26 жильцов.

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Краснодарского края Сергей Штриков встретился с жильцами многоквартирный дома в Приморско-Ахтарске, поврежденного в начале июля в результате атаки беспилотника. Штриков сообщил, что завершить восстановление дома планируется к ноябрю текущего года, передал 10 августа "Югополис".

Глава МЧС Кубани заявил, что темпы восстановительных работ очень низкие. Власти пообещали выдать жильцам дома дополнительно по пять тысяч рублей – к уже выплаченным ранее суммам в 10 тысяч рублей и 50 тысяч рублей ­– в качестве компенсаций за утрату имущества первой необходимости. В пункте временного размещения остаются 22 человека, отметил телеграм-канал "93.RU | Новости Краснодара и края".

Этот пост в телеграм-канал "93.RU | Новости Краснодара и края", на который подписаны более 23 тысяч пользователей, на 09.40 мск 13 августа набрал около 8,2 тысячи просмотров и 18 комментариев.

"То есть люди, полностью лишившиеся имущества, получат целых 65 тысяч? Ну удивительно теперь", – написала Анастасия Пирожникова.

"Пять тысяч? Неплохо", – сыронизировал пользователь с ником Ortodox.

"Ну и позор властям... Стыдоба", – считает пользователь с ником Иван Суетолог.

"Пять тысяч, они смеются что ли?" – возмутился Александр.

"Комментировать тут – только портить", –заявила Natalia.

"Кавказский узел" также писал, что 4 августа стало известно, что власти Краснодара приняли решение выплачивать два миллиона рублей местным жителям, родственники которых погибли в результате атаки беспилотников. Власти ввели эти выплаты, поскольку пытаются таким образом договориться с населением. При этом вместо выплат им следовало бы повышать уровень безопасности, заявили 10 августа опрошенные "Кавказским узлом" жители Краснодарского края.

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