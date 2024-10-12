Эвакуированным жителям Приморско-Ахтарска позволили вернуться в квартиры

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Работы по ликвидации фрагмента беспилотника с неразорвавшейся частью завершены, эвакуированным жителям многоквартирных домов разрешено вернуться в квартиры, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в результате падения обломков беспилотника в Славянске-на-Кубани повреждены крыши двух частных домов, а в Приморско-Ахтарске в результате атаке дрона выбило стекла в одном из домов и получил повреждения легковой автомобиль. Власти отчитались об эвакуации жителей двух многоквартирных домов в связи с тем, что во дворе одного из них был обнаружен фрагмент боеприпаса.

Эвакуированным жителям многоквартирных домов в Приморско-Ахтарске позволили вернуться в свои дома. "Все необходимые работы завершены. Жителям эвакуированных домов разрешили вернуться в свои квартиры", - сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

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