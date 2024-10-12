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14:58, 12 октября 2024

Жильцы двух домов эвакуированы в Приморско-Ахтарске после атаки дрона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После атаки беспилотника фрагмент боеприпаса найден во дворе жилого дома в Приморско-Ахтарске, жильцы двух домов эвакуированы, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в результате падения обломков беспилотника в Славянске-на-Кубани повреждены крыши двух частных домов, а в Приморско-Ахтарске в результате атаке дрона выбило стекла в одном из домов и получил повреждения легковой автомобиль.

Во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден "фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью", сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали для проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства", - говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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