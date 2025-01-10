Журналист Келехсаев заявил об избиении

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Бывший главред газеты «Южная Осетия» Александр Келехсаев после публикации комментария в соцсети был избит около своего дома и доставлен в кабинет президента Алана Гаглоева. Журналист пожаловался на избиение в прокуратуру.

В Генеральную прокуратуру Южной Осетии поступило заявление бывшего главреда газеты «Южная Осетия» Александра Келехсаева об избиении, сообщил представитель ведомства. «В заявлении Келехсаев описывает инцидент с рукоприкладством и приложил заключение травматолога. Во врачебной справке отмечены: «ушиб правой скуловой области, в госпитализации не нуждается». Также в заявлении Келехсаев попросил прокуратуру принять законом предусмотренные меры», - привело 9 января его слова ИА "Рес".

Сам Александр Келехсаев сообщил изданию, что чувствует себя удовлетворительно. "У меня есть нервное истощение, а так самочувствие нормальное. По телу меня никто не бил, врать не стану. Но на лице есть следы", - сказал он.

По словам журналиста, у него состоялся разговор с президентом Аланом Гаглоевым. "У меня никаких претензий нет к главе государства. Скажу честно, с президентом у меня состоялся уважительный, корректный разговор. Вопросы у меня только к сотрудникам правоохранительных органов", - сказал Келехсаев.

Представитель администрации президента подтвердил, что состоялась встреча Гаглоева с журналистом, на которой Келехсаев получил положительный ответ на просьбу о выделении ему земельного участка под развитие сельского хозяйства.

Партия "Единая Осетия" 9 января опубликовала в своем телеграм-канале "Обращение Заслуженного журналиста РЮО, сотрудника аппарата партии «Единая Осетия» Александра Келехсаева".

На видео журналист рассказал, что под публикацией другого человека в Facebook* о повышении тарифов ЖКХ оставил ироничный комментарий. Спустя минут 40, около полуночи, к нему домой пришли два человека "из госохраны" и пригласили его в их автомобиль.

Повалили на землю в домашней одежде и, как какую-то вещь, понесли в машину

После того, как журналист отказался, на него напали. К нападавшим присоединились еще два человека, сидевших в машине. "И вчетвером меня, естественно, скрутили, повалили на землю в домашней одежде и, как какую-то вещь, понесли в машину. У меня слетел головной убор, обувь. И в таком непотребном виде я был доставлен в кабинет к Алану Эдуардовичу Гаглоеву", - рассказал на видео Келехсаев, на лице которого видны гематомы.

По его словам, Гаглоев показал ему тот комментарий и пожаловался на "информационный вал" против него как президента. "Почему нельзя было меня просто вызвать на беседу? И я мог дать любые пояснения, чтобы все происходило в правовом поле, без применения насилия и без нарушения прав человека. То, что произошло, я считаю, это акт устрашения против членов партии "Единая Осетия" с тем, чтобы в будущем кому-то, возможно, было неповадно писать комментарии", - сказал журналист.

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