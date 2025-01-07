Волонтеры в Рождество продолжили очистку пляжей Анапы от мазута

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Волонтеры и спецтехника в круглосуточном режиме продолжают работы по очистке побережья от нефтепродуктов.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что руководство краснодарского "Сафари-Парка" отказалось пускать на территорию волонтеров, которые привезли спасенных в Анапе птиц. Волонтеры хотели удостовериться, что ослабленных птиц не выпустят на волю, где они гарантированно погибнут.

Несмотря на Рождество волонтеры сегодня продолжают работы по очистке побережья от мазута. Так, в анапской станице Благовещенской эти работы идут круглосуточно. Минувшей ночью на участке работала группа добровольцев, а также пять погрузчиков и шесть самосвалов-вездеходов, отчитался сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

"Собранный здесь грунт вывозят с пляжа на накопительную площадку хутора Воскресенский Анапы, которая также работает в круглосуточном режиме", – сказано в сообщении.

Сегодня с 07.00 мск в анапском селе Витязево начал работу единый волонтерский центр, в него, несмотря на рождественский день, приходят добровольцы, которые хотят помочь убирать загрязненный песок с анапских пляжей, отметил в соцсети "ВКонтакте" паблик "Новости Краснодара за сегодня".

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря 2024 года волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

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