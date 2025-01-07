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02:30, 7 января 2025

Волонтеров не пустили в "Сафари-Парк" проверить условия содержания спасенных в Анапе птиц

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководство краснодарского "Сафари-Парка" отказалось пускать на территорию волонтеров, которые привезли спасенных в Анапе птиц. Волонтеры хотели удостовериться, что ослабленных птиц не выпустят на волю, где они гарантированно погибнут.

Как информировал "Кавказский узел", 5 января волонтеры, которые спасают птиц в Анапе, сообщили, что десятки чомг погибли на воле от переохлаждения, так как жировой слой на их перьях не восстановился после очистки от мазута. Экологи потребовали от властей создать реабилитационный центр для птиц.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Член экспертного совета при комитете по природным ресурсам и экологии Госдумы, руководитель проекта "Экопост" Георгий Каваносян сообщил 6 января о создании в "Сафари-Парке" в Краснодаре новых мощностей для передержки спасенных в Анапе птиц. "Волонтерские штабы первой помощи переполнены и идет плановый вывоз отмытых птиц на передержку. Ни о каком выпуске и нарушении протокола речь не идет. Все выпуски - только коллегиально и в присутствии волонтеров", - написал он в своем телеграм-канале.

В "Сафари-Парке" волонтеры хотели посмотреть помещения для птиц, но их отказались пускать, руководство вызвало полицию. "Люди должны убедиться, что птиц не выпустят в нарушение протокола штаба от 05.01.2025", - написал Каваносян.

Спустя почти час он сообщил, что птиц наконец выгрузили в вольеры. "Сейчас идет их осмотр. Волонтеры получили акты приема-передачи. Ни одного представителя волонтеров на территорию пока не пустили. Пытаемся договориться, чтобы снять фото/видео", - сообщил эколог.

По его словам, птицы, скорее всего, в безопасности, но "методы работы максимально странные, если не сказать, грубые".

Через полчаса приехал директор парка. "Договорились, что один представитель от волонтеров без включенного телефона (!) зайдет в вольеры, пересчитает погибших/живых птиц и выйдет", - сообщил Каваносян. Однако по итогу никого в парк так и не пустили. "Заверили, что выпуска птиц никакого не будет. Сказали, что с 8 утра пустят людей с видео", - сообщил эколог.

Он опубликовал видео, на котором представитель руководства "Сафари-Парка", обращаясь к волонтерам, говорит, что просто хочет "человеческого отношения". Она рассказала, что в парке сейчас работают сотрудники разных зоопарков, которые делают все возможное для спасения птиц. Она пообещала, что утром волонтеры будут приглашены в парк для ознакомления с условиями содержания птиц.

"Я думаю, что с птицами, правда, все будет в порядке (это главное). Их не выпустят. Полагаю, что никто уже не выпустит птиц без соблюдения протокола, который сейчас вырабатывается штабом. Ибо уголовка никому больше не нужна", - написал Каваносян. Он также добавил, что надеется, что руководство с утра покажет птиц и ответит на все вопросы. "Почему не пустили ни одного человека сейчас - большой вопрос. Сами же разжигают на пустом месте. Слов нет", - написал эколог.

Ранее коммерческий директор парка Кристина Ханаху сообщила, что птиц привозят уже три недели ежедневно. Привезли более тысячи особей. "Примерно 245 птиц вы выпустили уже в дикую природу обратно. Потому что орнитологи подтвердили, что им не грозит никакая опасность", - приводит ее слова "Общественное телевидение России".

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Автор: "Кавказский узел"

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