Волонтеры сообщили о резком увеличении числа птиц в мазуте

Более 300 птиц в мазуте поступило после полуночи в волонтерский штаб в Витязево, волонтеры попросили помочь в спасении птиц. Новый выброс мазута на пляжи произошел из-за ночного шторма, сообщил оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", более 70 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезено с побережья Анапы и Темрюкского района, отчиталось МЧС. Пользователи соцсети призвали кубанских чиновников мобилизовать больше сил для очистки побережья от мазута. Вечером 31 декабря мэрия Анапы сообщила о локальных выбросах мазута и попросила горожан и гостей города не подходить к берегу.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

После полуночи в штаб по спасению птиц в Витязево поступило множество птиц в мазуте, следует из сообщений в Telegram-чате "Анапа. Волонтеры моря".

"Срочно, кто уже мыл птиц и имеет опыт, очень нужны, у нас почти все новенькие! Птицы сплошняком в мазуте! Без опыта, тоже крайне нужны!", - написала Надежда.

Она же опубликовала видео с птицей, которая лежит в коробке, тело птицы покрыто слоем черной жижи.

В чате "Разлив нефти в Черном море" волонтеры попросили поддержки по всем адресам в Анапе и Витязево, где ведутся работы по спасению птиц. По их данным, в штаб Витязево поступили более 300 птиц.

Пользователь Just do it Later опубликовал видео, на котором в штабе по спасению птиц десятки коробок с пернатыми.

Также сегодня в чате публикуется множество адресов в Анапе, Витязево, Сукко, где пользователи видят птиц в мазуте и просят волонтеров их забрать на помывку.

Пользователи поинтересовались, почему так много птиц вновь в мазуте. "Новый выброс нефти жидкой с корабля был или почему так резко и столько очень грязных появилось?", - поинтересовался пользователь moemore_shop.

"Скажите почему резко много новых птиц в мазуте? Его в воде много? Не собирают с воды?", - поинтересовалась Юлия.

Оперштаб Краснодарского края сообщил сегодня в своем Telegram-rканале, что ночной шторм с 31 декабря 2024 на 1 января 2025 выбросил новые порции мазута на пляжи Анапы.

"С 12.00 1 января убирать территорию вышли более 2 тыс. человек – это представители 41 муниципалитета Краснодарского края, каждый на закрепленной за ними территории, казаки, сотрудники МЧС, добровольцы. На пляжах работает почти 300 единиц техники, в том числе 99 инженерной. Главная задача – убрать новые порции мазута, которые выбросило на пляжи Анапы", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе. До этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны. Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после катастрофы с танкерами, были упущены возможности для эффективной борьбы с последствиями ЧС, указали экологи и пользователи соцсетей.

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

