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09:24, 28 декабря 2024

Публикация в сети привела к штрафу жительницу Новороссийска

Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Новороссийске оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Анну Лопатко, признав, что ее публикация в интернете дискредитировала армию.

Как сообщал  "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию армии. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ – она предусматривает для граждан штраф до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, жительница Новороссийска Анна Лопатко опубликовала в сети ссылку на видео. Силовики сочли, что этот ролик содержит призывы к воспрепятствованию использования российских войск на Украине и составили на Лопатко протокол.

Суд признал жительницу Новороссийска виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Приморского районного суда Новороссийска.

Комментариев от Анны Лопатко или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее стало известно, что суд в Геленджике оштрафовал местную жительницу Анну Красовскую, также признав, что ее комментарий в мессенджере дискредитировал армию.

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Автор: "Кавказский узел"

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