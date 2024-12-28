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01:56, 28 декабря 2024

Баку обвинил Ереван в отказе забрать тело Веры Агасян

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан сообщил, что обращался к властям Армении и родственникам умершей в Карабахе Веры Агасян с предложение забрать ее тело, но не получил ответа. В случае если тело Агасян не заберут до конца января 2025 года, оно будет похоронено в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 70-летняя Вера Агасян была одной из 14 карабахских армян, остававшихся в Нагорном Карабахе спустя год после массового исхода населения из региона. Женщина скончалась 20 октября в Степанакерте. В ноябре родственники пожаловались, что тело Агасян не получили.

По факту смерти жительницы Степанакерта Веры Агасян была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что она умерла из-за острой сердечно-легочной недостаточности, развившейся на фоне тромбоза легочной артерии, пишет 27 декабря "Азертадж" со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики.

Госкомиссия сообщает, что обратилась в азербайджанскую делегацию Международного комитета Красного Креста (МККК) по поводу смерти Агасян, попросив проинформировать "соответствующие государственные органы Армении и членов семьи В. Агасян о данном случае". Также в МККК поступила просьба о передаче тела умершей "противоположной стороне" с учетом желания детей умершей похоронить ее в Армении. "Планировалось передать тело В. Агасян при посредничестве МККК на пограничном контрольно-пропускном пункте "Лачин" соответствующим государственным органам Армении 29 или 30 октября", - говорится в сообщении.

Однако, как утверждается, ответа от "противоположной стороны" почти за два месяца так и не поступило. По мнению Госкомиссии, просьба, направленная в МККК детьми Веры Агасян о передаче ее останков в Армению для захоронения, "и последующее их безразличие к процессу, являлись частью преднамеренной дезинформационной кампании". "Армянская сторона предполагала, что Азербайджан откажет в просьбе детей о передаче тела, и этот факт мог быть использован в политических целях против Азербайджана в преддверии Конференции ООН об изменении климата (COP29). Однако, увидев, что Азербайджан готов осуществить гуманитарный процесс, армяне потеряли интерес к процессу, поскольку не смогли достичь желаемого результата", - говорится в сообщении.

Госкомиссия заявила, что политизация вопроса, связанного с умершим человеком, "независимо от его религии или национальности, и попытки превратить это событие в инструмент злонамеренной пропаганды против Азербайджана являются нарушением международного гуманитарного права и человеческих ценностей". Она вновь заявила, что готова передать останки Веры Агасян "противоположной стороне", а в случае отказа Армении принять ее тело до конца января 2025 года покойная будет похоронена в Азербайджане.

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Автор: "Кавказский узел"

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