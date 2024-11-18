Родственники не смогли получить тело умершей в Степанакерте армянки

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Тело умершей в сентябре в Степанакерте 70-летней армянки Веры Агасян до сих пор родственниками не получено, в связи с чем планируется обращение в международный суд.

Как писал "Кавказский узел", 70-летняя Вера Агасян была одной из 14 карабахских армян, остававшихся в Нагорном Карабахе спустя год после массового исхода населения из региона. Женщина скончалась 20 октября в Степанакерте.

После смерти Веры Агасян на территории бывшего Нагорного Карабаха остались проживать 13 армян. "Информацию о них мы получаем от их родственников в Армении. Им разрешают телефонные беседы раз в неделю. Обязательное условие – не говорить на армянском или других иностранных языках, кроме русского. То есть других механизмов узнать о судьбе оставшихся в Арцахе армян у нас нет, так как там нет действующих международных гуманитарных организаций", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

По его словам, для доставки в Армению тела умершей Агасян планируется обратиться в суд. "Мы намерены обратиться в международный суд по этому вопросу. Может, в этот раз соответствующие структуры примут конкретные решения", - заметил правозащитник.

В офисе МККК в Ереване подтвердили, что в процессе доставки тела 70-летней Веры Агасян в Армению и передачи родным нет прогресса. Там также отметили, что миссия готова "посодействовать процессу реализации дальнейших шагов, если обе стороны придут к согласию".

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