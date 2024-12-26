Комментарии в сети обернулись для волгоградцев обвинением в поддержке терроризма

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Двое жителей Волгограда комментировали действия украинских военных на территории Белгородской и Брянской областей.

По данным силовиков, двое жителей Волгограда разместили в публичном доступе одного из видеохостингов комментарии, оправдывающие действия украинских военных в Белгородской и Брянской областях в марте и мае 2023 года, сообщила сегодня пресс-служба управления ФСБ по региону.

Волгоградцы обвиняются по ч.2 ст.205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Подозреваемые задержаны, пишет со ссылкой на ФСБ "Интерфакс".

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