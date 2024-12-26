Более 100 тысяч человек потребовали внимания Москвы к экокатастрофе на Кубани

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Петицию активиста из Анапы, который потребовал особого внимания к проблеме загрязнения побережья в Краснодарском крае от федеральных властей, менее чем за неделю поддержали свыше 102 тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", к 21 декабря зона загрязнения мазутом морского побережья на Кубани увеличилась до 54 километров. По оценкам экологов, восстановление биосистемы Черного моря после этого происшествия займет от пяти до 10 лет. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 25 декабря ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе. Пользователи Telegram заявили, что это решение следовало принять в первые дни экологической катастрофы.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Петиция Максима Резникова, опубликованная на портале Change.org 19 декабря, к 2.50 мск сегодня набрала 102 тысячи 375 подписей.

В своей петиции активист заявлял, что для эффективной ликвидации последствий ЧП на месте нет существенных сил и средств: не хватает техники, людей, средств индивидуальной защиты. Резников также просил привлечь специалистов нефтехимической отрасли, "которые разбираются в технологии ликвидации таких аварий", чтобы эффективно спланировать мероприятия по очистке побережья и помощи выжившим животным.

В обновлении к петиции 24 декабря анапчанин констатировал, что “поддержки властей не очень-то видно по-прежнему, а масштаб катастрофы “все так же замалчивается и преуменьшается в СМИ”. В предыдущем обновлении, от 21 декабря, автор петиции возмущался, что не введен режим ЧС краевого уровня, в то время как губернатор отчитывался Путину, что "сгруппировал 4000 волонтеров".

Первоначально петиция была адресована только главе МЧС России Александру Куренкову, теперь в список адресатов добавлен также президент РФ Владимир Путин. Реакции на петицию ни от Куренкова, ни от Путина, не поступало.

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