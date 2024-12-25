Меняйло объяснил взрыв в "Алания Молле" атакой дрона

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Взрыв и пожар во владикавказском торговом центре произошли в результате атаки беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", к 10.15 мск пожар в "Алании Молл" был полностью потушен. Версия о взрыве системы подачи газа исключена, так как здание не было газифицировано, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Утром в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел мощный взрыв, после которого начался пожар. Один человек погиб, пострадали не менее 10 сотрудников ТЦ.

По данным Минобороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван "падением обломков сбитого БПЛА", сообщил в своем телеграм-канале Сергей Меняйло.

"Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28. Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата", - написал он.

Напомним, сегодня источники сообщили, что под Малгобеком взорвался беспилотник. Позднее информацию о падении беспилотника подтвердил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

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