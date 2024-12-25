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12:24, 25 декабря 2024

Калиматов подтвердил падение беспилотника в Малгобеке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Ингушетии подтвердил сведения источников о падении беспилотника в Малгобеке.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили, что под Малгобеком взорвался беспилотник.

Информацию о падении беспилотника подтвердил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов . "Сегодня утром на территории г. Малгобека Республики Ингушетия упал беспилотник самолетного типа. Жертв среди людей и разрушений объектов не имеется. На месте падения беспилотника работают правоохранительные органы и оперативные службы. Выясняются обстоятельства происшедшего", - написал он в своем телеграм-канале.

Беспилотник был начинен взрывчаткой, сообщает газета "Ингушетия" со ссылкой на собственный источник. «Беспилотник упал в поле, близ памятнику воинам 52-й отдельной гвардейской танковой бригады. Пострадавших нет. При проверке оказалось, что БПЛА был начинен взрывчаткой», - приводит его слова издание.

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Автор: "Кавказский узел"

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