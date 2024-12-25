Власти Еревана повысили стоимость вывоза мусора

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С 2025 года стоимость вывоза бытовых отходов в Ереване будет высчитываться не в зависимости от числа проживающих в квартире, а в зависимости от ее площади. Бывший мэр Айк Марутян назвал подорожание "грабежом на государственном уровне".

Совет старейшин Еревана утвердил новый порядок оплаты вывоза мусора для физических лиц, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир заседания на YouTube-канале столичной мэрии.

Согласно новому порядку оплаты вывоза бытовых отходов, с 2025 года в основу расчета будет положена площадь жилья вместо расчета на основании числа граждан, постоянно или временно проживающих в жилье. Усредненная ставка за вывоз мусора в жилых домах утверждается в размере 13 драмов (три цента) за один квадратный метр, заявил в ходе обсуждения врио главы управления по учету и взиманию доходов мэрии Давид Акопян.

По его словам, с горожан оплата будет взиматься по той же схеме, которая действует для хозяйствующих субъектов. "В Ереване насчитывается 251 635 квартир, из которых 52 641 – однокомнатные, 85 073 – двухкомнатные, 91 829 – трехкомнатные, 22 092 – четырехкомнатные. В среднем рост за однокомнатную составит 455 драмов вместо 400 драмов (1,15 доллара вместо одного доллара), двухкомнатную – 689 драмов вместо 600 драмов (1,74 доллара вместо 1,51 доллара), трехкомнатную – 975 драмов вместо 900 драмов (2,46 доллара вместо 2,27 доллара) и четырехкомнатную – 1287 драмов вместо 1200 драмов (3,25 доллара вместо трех долларов). Для частных домов оплата в среднем увеличится на 180 драмов (45 центов)", – заявил представитель столичной администрации.

По данным Статкома Армении, жилой фонд Еревана составляет 30 410 929 квадратных метров. Из них 17 267 437 квадратных метров – многоквартирные дома (251 635 квартир в 5 185 домах), а 13 075 621 – частное жилье (67 220 домов). На начало 2024 года в Ереване проживало 1 106,3 тысячи человек (немногим больше 1,1 миллиона жителей).

По новым правилам, ежемесячный сбор за вывоз мусора составит 395 342 077 драмов (при условии 100% оплаты) (почти 999 тысяч долларов), тогда как прежде составлял 200 драмов с каждого жителя, проживающего по адресу или 221 260 000 драмов (при условии 100% оплаты) (559 тысяч долларов). То есть в соответствии с новыми правилами, ежемесячные поступления в столичный бюджет за вывоз мусора вырастут на 174 082 077 драмов (почти 440 тысяч долларов).

Бывший мэр Еревана Айк Марутян раскритиковал решение правящей силы о новом порядке оплаты за вывоз бытовых отходов. Он назвал повышение тарифов и налогов "грабежом на государственном уровне". "Не всегда в квартирах с большой площадью проживают большие семьи, как следствие, новые правила приведут к подорожанию оплаты вывоза мусора. Это в очередной раз доказывает, что правящая сила способна только на один способ управления – постоянно повышать налоги и сборы, создавая иллюзию экономической стабильности и развития. Все эти подорожаний и повышения – грабеж на государственном уровне", – написал он на своей странице в Facebook*.

Марутян также прокомментировал решение суда, который 21 декабря признал недействительным решение мэрии Еревана о повышении платы за парковку автомобилей. Он назвал недопустимым переутверждение решения о повышении тарифов на парковку.

"В принятии решения помогли верные союзники правящей силы - партия "Республика" и ее лидеры Арам Саркисян и Артак Зейналян, а также остатки фракции "Голос общественности", - отметил Марутян.

Совет старейшин Еревана 24 декабря вынес на обсуждение вопрос об увеличении тарифов на платные парковки. Из 53 муниципальных депутатов 32 высказались "за", еще один депутат Григор Арутюнян, вышедший из фракции "Общественный голос", воздержался. Учитывая, что Совет старейшин Еревана состоит из 65 депутатов, а для кворума необходимо участие большинства, именно участие Арутюняна обеспечило кворум для голосования. Оппозиционные фракции "Мать Армения" и "Национальный прогресс" бойкотировали голосование.

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