Суд счел нарушением повышение платы за парковку в Ереване

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Суд признал недействительным решение мэрии Еревана о повышении платы за парковку автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года совет старейшин Еревана принял проект решения о подорожании услуг парковок в несколько раз с 1 января 2024 года. Оппозиционная фракция "Мать Армения" бойкотировала заседание и провела акцию против этой инициативы.

Административный суд признал недействительным решение мэрии Еревана о повышении платы за парковки, сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Ваге Григорян.

По его словам, суд также признал недопустимым обоснование повышения платы за парковку намерениями разгрузить улицы. «Тем самым суд признал, что столичные власти приняли решения в нарушение закона, а само повышение платы за парковку [признал] неправомерным», - отметил адвокат, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

После вступления решения в силу компенсацию разницы в оплате парковки можно потребовать в судебном или внесудебном порядке как ущерб из-за неправовой бюрократической проволочки, указал адвокат.

Мэрия Еревана будет обжаловать решение суда, сообщил представитель пресс-службы мэрии. «Решение еще не вступило в силу, мэрия намерена подать апелляционную жалобу», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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