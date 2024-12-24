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21:20, 24 декабря 2024

Фарид Мехрализаде счел уголовное преследование местью за критику властей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный по делу Abzas Media экономист и журналист Фарид Мехрализаде заявил, что связывает свое уголовное преследование с критикой экономической политики правительства Азербайджана. Комитет защиты журналистов потребовал освободить Мехрализаде и арестованных представителей медиа.

Как писал "Кавказский узел", шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В ноябре Вагифгызы, Абсаламова и Гасымова столкнулись с притеснениями в изоляторе и потребовали вмешательства омбудсмена, заявив о физическом насилии. 4 декабря послы США, Великобритании, Швейцарии и глава представительства ЕС в Баку призвали власти освободить арестованных активистов и журналистов, в том числе фигурантов дела Abzas Media. На подготовительном заседании 17 декабря  по делу Abzas Media суд отклонил большинство ходатайств защиты, в том числе об отводе судей. Адвокаты сочли нарушением принципа гласности недопуск журналистов на заседание.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября. 

В связи с началом судебного разбирательства по делу Мехрализаде, он через свою супругу направил обращения из СИЗО, сообщила его жена.

«Фарид считает уголовное дело против него местью правительства Азербайджана за его экономические исследования и комментарии, сотрудничество с «Радио Азадлыг» ( азербайджанская служба «Радио Свобода», которое признано в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) и составной частью масштабных репрессий. У Фарида всегда было желание заниматься журналистикой и именно эта деятельность привела к его аресту по сфабрикованному обвинению в контрабанде», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга Мехрализаде Наргиз Мухтарова.

По ее словам, Мехрализаде не совершал преступлений, а был арестован за критику экономической политики азербайджанского правительства.

"Я всегда любил работать со статистическими данными и цифрами. Как журналист и экономист я публиковал их с анализом. И мой арест - показатель большого страха авторитарных режимов, подобных азербайджанского правительству, выявляемых силой цифр и статистики реалий, демонстрации истинной ситуации, скрываемой ложью официальной пропаганды", привела она слова мужа.  

Мухтарова подчеркнула, что ее муж занимался исследованиями вопросов зависимости азербайджанской экономики нефти и газа и указывал на необходимость ее диверсификации в виду исчерпаемости углеводородных ресурсов.

Она указала, что Мехрализаде никогда не был сотрудником в Abzas Media и предоставлял комментарии в качестве эксперта, как и многим другим СМИ.

«Конечно было тяжело смотреть, когда на подготовительном заседании Фарида и других журналистов представили суду в наручниках. Ведь они же не преступники, журналистика – не преступление. Однако они выглядели отважными, во время заседания улыбались», - далее отметила Мухтарова.

По ее словам, заключение не сломило ее мужа. "Фарид сохраняет бодрость духа. Она и в заключении занимается саморазвитием. Уже прочитал 200 книг», - продолжила Мухтарова.

Однако, добавила она, отсутствие доступа к Интернету и объективным экономическим новостям создает для Мехрализаде конечно же сложности.    Вместе с тем, по ее словам, положительно повлияло на состояние Мехрализаде разрешение живых встреч с близкими.

Адвокат Джавад Джавадов также указал на отсутствие достоверных доказательств против Фарида Мехрализаде.

"Обвинения Мехрализаде как в контрабанде, так и других экономических преступлениях, не имеют под собой правовой основы. Защита будет добиваться оправдания его по всем пунктам", - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла» добавив, что на 28 декабря в суде назначены слушания по существу.

В связи с началом в Азербайджане судебного процесса по делу Abzas Media базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов выступил с заявлением, в котором также указал на необоснованность уголовного преследования арестованных представителей СМИ.

Организация призвала  власти Азербайджана «снять обвинения с шести сотрудников этого, а также  Фарида Мехрализаде».

«Суд над Фаридом Мехрализаде и шестью сотрудниками самого известного в Азербайджане антикоррупционного расследовательского издания Abzas Media олицетворяет то, как правительство Азербайджана использовало уголовные обвинения, чтобы заключить в тюрьмы большое число ведущих независимых журналистов страны за последний год", — сказала Гульноза Саид, координатор программы КЗЖ  по Европе и Центральной Азии.

Власти Азербайджана должны немедленно снять обвинения с почти двух десятков журналистов, включая Мехрализаде и сотрудников Abzas Media, которые в настоящее время находятся под судом или ожидают его, и освободить их всех, добавила она.

Всего в  ходе масштабного преследования независимой прессы и гражданского общества в Азербайджане с ноября 2023 года были арестованы более 20 журналистов и работников СМИ, которых обвинили в тяжких преступлениях, подчеркивает КЗЖ.

Большинство журналистов, представляющих некоторые из  самых известных  независимых  СМИ Азербайджана, были арестованы по обвинениям в контрабанде валюты, связанным с предполагаемым западным финансированием, на фоне  ухудшения отношений  между  Азербайджаном  и Западом, далее указано в заявлении КЗЖ .

В августе власти выдвинули против журналистов Abzas Media и Мехрализаде еще семь  обвинений в экономических преступлениях, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, что может привести к тюремному заключению сроком до 12 лет.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Наряду с сотрудниками Abzas Media арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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