20 жителей поврежденных домов в Сочи эвакуированы

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Из-за оползней в садовом товариществе "Клен" в Сочи повреждены дома, 20 жителей эвакуированы. В селе Медовеевка из-за непогоды нарушено энергоснабжения, а в Казачьем Броде поврежден газопровод.

Как писал "Кавказский узел", 17-18 декабря после обильных осадков в Сочи оказались подтоплены три частных дома и многоквартирный дом, а также участок федеральной трассы.

В Сочи после сильных дождей число оползней достигло 29, причем речь идет только об оползнях, затронувших дорожную инфраструктуру, сообщила 20 декабря администрация города-курорта.

Местные власти уточнили, что большинство оползневых участков удалось стабилизировать, для проезда по другим участкам введены временные схемы движения.

Самая сложная ситуация сохраняется в Хостинском районе, где эвакуированы 20 жителей частных домов в садовом товариществе "Клен", чьи дома были повреждены в результате схода оползня. Жильцы находятся во временных пунктах размещения.

В садовом товариществе "Отдых" в селе Пластунка также сошел оползень, в его зоне оказались повреждены садовые строения, угрозы для жилых домов нет.

В школе села Прогресс приостановлены занятия, так как временно отсутствует транспортное сообщение. В селе Медовеевка из-за непогоды нарушено энергоснабжение, дома и объекты получают питание от генератора, продолжается восстановление газопровода высокого давления в Казачьем Броде.

В зоне подвижек грунта находится газопровод низкого давления в селе Ордынка. Оползневый участок в этом населенном пункте, а также в селе Барановка пока не стабилизирован.

Также местные власти сообщили, что завершена уборка 37 пляжных территорий из 86, где во время шторма произошел выброс мусора.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Сочи ясная погода при температуре воздуха +14 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 21 декабря также будет ясно, температура воздуха понизится до +6 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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