Дома жителей Сочи подтоплены после ливней

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После обильных осадков в Сочи оказались подтопленными три частных дома и многоквартирный дом, а также участок федеральной трассы.

После мощных ливней в Адлерском районе Сочи подтоплены в частном жилом секторе четыре двора и три дома, сообщает в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Подтоплена также территория многоквартирного жилого дома на ул. Петрозаводской. Туда направлена откачивающая техника. В районе сочинского обхода подтоплен участок федеральной дороги «Джубга–Сочи». Сотрудниками ГИБДД организован объезд данного участка", - говорится в публикации.

В Сириусе сотрудники оперативных служб откачивают воду на улицах, подтопленных из-за сильных осадков, сообщил глава Сириуса Дмитрий Плишкин. "За ночь в Сириусе и Сочи выпало 200 мм осадков. По всем заявкам специалисты выезжали на место. Основная часть подтоплений произошла в поселке Мирный... Критических последствий не зафиксировано", - приводит его слова "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи слабый дождь при температуре воздуха +9 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 19 декабря дождь усилится, температура воздуха понизится до +8 градусов, скорость ветра вырастет до 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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