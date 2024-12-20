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17:34, 20 декабря 2024

JamNews: грузинские активисты сочли неуместными заявления генсека Совета Европы

Участники акции протеста с флагом Евросоюза. Тбилиси, 7 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обещание властей Грузии изменить закон "О прозрачности иностранного влияния", о котором сообщил генсек Совета Европы Ален Берсе, выглядит как попытка легитимизации правительства "Грузинской мечты" и европейский политик помогает в этом, заявили грузинские активисты и журналисты.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Также активисты требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных на акциях. Сегодня акции и шествия проходят 23-й день подряд.

Правящей партии Грузии удалось принять законопроект "О прозрачности иностранного влияния" со второй попытки. Массовые акции протеста, выступления лидеров оппозиции, активистов НПО и профсоюзов, вето президента не смогли остановить инициаторов законопроекта. 1 октября 2024 года в Реестре "иноагентов" появились первые организации. "Кавказский узел" подготовил справку "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах"

Заявление находящегося с визитом в Грузии Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе о том, что правительство страны пообещало изменить содержание закона «О прозрачности иностранного влияния» и для этого будет создана международная рабочая группа, вызвало возмущение активистов. По их мнению, Ален Берсе фактически помогает правящей партии «Грузинская мечта» легитимироваться и отвлечь внимание народа от более глобальных целей, сообщило сегодня JamNews в материале "В обществе в Грузии возмущены заявлениями генсека СЕ в ходе его визита в Тбилиси. Комментарии".

"Правительство Грузии заверило нас в том, что изменит суть Закона "О прозрачности иностранного влияния", для чего со стороны правительства Грузии и представителей Совета Европы будет создана специальная рабочая группа, в том числе в процесс будет вовлечена и Венецианская комиссия, посредством чего будет осуществлена идентификация поправок, которые должны будут быть внесены в законодательство“, - привело сегодня слова Берсе "Интерпрессньюс".

В Грузии нет легитимного правительства – вопрос парламентских выборов 26 октября остается открытым, уверен основатель Фонда Чавчавадзе Заза Бибилашвили. "Режим таким образом пытается «купить» себе легитимность. Участие в подобном торге равносильно предательству грузинского народа", - заявил он. 

По его мнению, "человек, который обменивает суверенитет, демократию и европейское будущее Грузии на авторитарный режим России и обещание изменить какой-то закон, не является другом грузинского народа».

С ним согласился главный редактор грузинского Forbes Шота Дигмелашвили."Нынешнее грузинское правительство остается нелегитимным независимо от того, кто с ним встречается и разговаривает . Разговоры о компромиссах в отношении закона «об иноагентах» ни в коем случае не должны отвлекать нас от главной цели — проведение новых парламентских выборов и освобождение политзаключенных. Генсек Совета Европы и сам сказал, что, прежде чем вести диалог, необходимо создать предпосылки для этого диалога и укрепить доверие. А предпосылка для диалога будет создана только после проведения новых выборов и освобождения политзаключенных", - указал он.

"После принятия «российского закона» (так в Грузии называют закон об иноагентах - прим. "Кавказского узла") было перейдено еще очень много красных линий. Поэтому, изменив один этот закон или даже отозвав его, ничего изменить уже не получится", - подчеркнула   юрист, член оппозиционной партии «Лело» Ана Нацвлишвили.

Вместо того, чтобы придерживаться правозащитных подходов и делать четкие заявления о нарушении обязательств, взятых на себя Грузией в рамках Совета Европы, Берсе, по факту, косвенно поддержал «Грузинскую мечту», отметила директор программ Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе.

"Закон «об иноагентах» не подлежит пересмотру, его нельзя «перекроить», он по сути своей антидемократический, что подтверждено также Венецианской комиссией. <...> Только после фундаментальных компромиссов мы можем говорить о нормализации и деэскалации. Никто не может сделать это в ходе двухдневного визита, не имя при этом никакого политического веса", - заявила она.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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