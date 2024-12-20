ДУМ России назвал условия допустимого многоженства для мусульман

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Многоженство для мужчин-мусульман в России допустимо, мусульманин может состоять в религиозном браке с четырьмя женщинами при справедливом и равноправном отношении ко всем женам, следует из фетвы Совета улемов Духовного управления мусульман России.

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров неоднократно высказывался в поддержку многоженства. В октябре 2019 года с предложением легализовать в мусульманских регионах России многоженство выступил член Общественной палаты РФ Мансур Солтаев, ныне уполномоченный по правам человека Чечни. Опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы тогда сочли эту идею юридически неосуществимой.

В июле 2017 года в республике распространилась информация, что глава Чечни издал указ о создании в муфтияте комиссии по формированию толерантного отношения к многоженству, а от чиновников требуют заключать второй и третий браки. В муфтияте и МВД Чечни опровергли эти сведения.

Богословское заключение, выпущенное Советом улемов ДУМ России, разрешает российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков, если выполнено главное условие допустимости многоженства. Исключение составляют те случаи, когда женщина “добровольно отказывается” от своих прав в религиозном браке.

"Основным условием допустимости многоженства является справедливое и равноправное отношение мужа ко всем женам, которое проявляется: в равноценном материальном обеспечении всех жен; в предоставлении отдельного жилья каждой из жен; в проведении мужем со всеми своими женами равного времени в установленной по договоренности с ними очередности", - цитирует фетву ТАСС.

В документе отмечается, что легальным основанием для женатого мужчины заключить брак с другой женщиной может быть неспособность или нежелание супруги рожать детей, "сексуальная несовместимость супругов" или "желание мужчины оказать социальную и материальную поддержку одинокой женщине и ее детям". Мужчина обязан сообщить второй жене о наличии семьи, тогда как первой жене сообщить о новом религиозном браке “желательно”. Женщина, которая не была заранее согласна на статус очередной жены, вправе потребовать расторжения брака, если избранник не поставил ее в известность о наличии другой или других жен.

В обосновании фетвы отмечается, что в России увеличилось количество мусульманских религиозных браков со второй, третьей и четвертой женой, хотя российское законодательство признает лишь один официально зарегистрированный брак.

Фетва призвана защитить права вторых и последующих жен, заявил запред ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его словам, мужчина, заключая еще один религиозный брак, должен усыновить всех детей новой жены и нотариально оформить завещание.

"Права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены. Наше богословское заключение поможет ей совершить необходимые действия для сохранения за собой прав", – цитирует Аляутдинова РИА “Новости”.

Вопросы о том, почему в России не узаконивается многоженство в целях повышения рождаемости, поступали 19 декабря на прямую линию с Владимиром Путиным. Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя этот вопрос, заявила, что многоженство нарушает статьи Конституции о браке и “традиционные ценности”.

“Я отвечу статьей Конституции, согласно которой у нас брак — это союз мужчины и женщины, не мужчин и женщин и не мужчины и женщин. Если многоженство, а почему тогда не многомужество? Надо, чтобы предложение было взаимным. У нас же равенство женщин и мужчин по Конституции тоже. Почему такая дискриминация женщин? Для улучшения демографии то же самое — не все мужчины способны иметь детей. А если серьезно — это вопросы нравственности, традиционных ценностей, которые из поколения в поколение передаются в нашей христианской стране”, - приводит ее слова “Газета.Ru”.

Вопрос о многоженстве в российском обществе обсуждался после нашумевшей истории со свадьбой полицейского начальника в Грозном. 16 мая 2015 года 57-летний глава РОВД Ножай-Юртовского района Чечни Нажуд Гучигов женился на 17-летней жительнице Чечни. Несовершеннолетняя девушка, по данным ряда СМИ, стала второй женой Гучигова одновременно с предыдущей супругой. Выдвигались предположения о принуждении несовершеннолетней к браку. Сам Гучигов, руководство Чечни и детский омбудсмен Павел Астахов эти предположения опровергали.

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