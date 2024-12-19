Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен в Ингушетии

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Тайник с оружием и взрывными устройствами найден в сельском поселении Барсуки.

"В лесистой местности Назрановского района на расстоянии 80 метров от автодороги Барсуки - Средние Ачалуки на глубине одного метра под землей обнаружена пластиковая труба. В емкости находились пистолет системы Макарова, два магазина к нему, 16 боеприпасов калибра 9 мм, 80 патронов калибра 5,45 мм, две гранаты Ф-1 , два запала УЗРГМ и УЗРГМ - 2 к гранатам Ф-1", - , сообщили в правоохранительных органах Ингушетии.

В тайнике также найдены шесть магазинов к автомату Калашникова, элемент разгрузочной системы, перчатки и маска-балаклава. Силовики пытаются установить, кому принадлежит этот схрон, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" сообщал, что в августе силовики отчитались о предотвращении терактов в Ингушетии. По данным ФСБ, были задержаны шесть местных жителей, которые готовили атаки на силовиков и православный храм в Сунже. По адресам проживания задержанных и в оборудованном ими схроне были найдены самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления такого устройства, огнестрельное и холодное оружие и другое.

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