Бахтияр Гаджиев обратил внимание суда на фальсификацию доказательств против него

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На суде азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев выступил с ходатайствами об исключении из материалов уголовного дела документов, составляющих основу для предъявленных ему обвинений в совершении экономических преступлений. Суд оставил ходатайства без рассмотрения.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября Бахтияр Гаджиев заявил, что суд затягивает процесс, и подал ходатайство об отказе от участия в заседаниях. Судья ходатайство не удовлетворил.

Главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана, ему грозит до 12 лет тюрьмы. 29 декабря 2023 года Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела Гаджиева. Выступая в суде, подсудимый отверг все обвинения.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 16 декабря на процессе по делу Бахтияра Гаджиева во время исследования документов обвиняемый выступил с рядом ходатайств, передает корреспондент «Кавказского узла» из суда.

В частности, во время оглашения документов, связанных с обвинением в уклонении от уплаты налогов, он указал на несостоятельность этого утверждения. «Следствие завысило мои доходы с целью обвинения в уклонении от уплаты налогов. К примеру, стоимость аренды помещений для нашего образовательного центра в Caspian Plaza были указаны на сумму 1000 манат (около 600 долларов) в месяц, в то время как мы платили 3000 тысячи манат (около 1800 долларов). Налог должен уплачиваться с суммы, образующейся после вычета расходов. Указывая арендную плату в размере 1000 манат, то есть «сократив» наши расходы, они, соответственно, «увеличили» наши доходов, начислили нам большую сумму налогов и таким образом обвинили меня в уклонении от уплаты налогов», - сказал Гаджиев, добавив, что в целом финансовая деятельность, возглавляемого им образовательного центра, была неправильно расследована.

Он отметил, что готов документально доказать свою невиновность по этому пункту обвинения, если ему предоставят такую возможность, освободив из-под стражи.

Меня обвиняют в подделке документов, но непонятно, о каких документах идет речь

Активист также ходатайствовал о проведении повторной экспертизы бухгалтерских документов. Гаджиев далее указал, что обвинения в «контрабанде» и «подделке документов» ему вообще не ясны. «Я не понимаю, каким образом я совершил контрабанду. Меня на границе с поличным не ловили. Говорится о неких денежных средствах, которые я якобы доставил из Грузии. Но последние два года перед арестом я вообще не ездил в эту страну. Меня обвиняют в подделке документов, но непонятно, о каких документах идет речь», - продолжил активист.

Гаджиев далее отметил, что его сначала арестовали по одному обвинению, а потом инкриминировали ему экономические преступления. «Все эти обвинения в совершении экономических преступлениях были предъявлены на основе анонимного электронного письма, поступившего в МВД. Я тут уже в суде много раз ходатайствовал провести расследование и установить источник информации. Но это не было сделано. Если источник не известен, если это не документ, подкрепленный письменной подписью, то он по законодательству не может служить основой для расследования, и как недостоверное доказательство должно быть исключено из материалов дела. Поэтому это письмо должно быть исключено из списка доказательств, а обвинения сняты», - отметил Гаджиев.

Он заявил, что следствие спланированно фабриковало против него документов. «В деле есть решение следователя о привлечении переводчика для перевода некоторых документов. Но переводчик был привлечен на 20 дней раньше, чем появились эти документы. Это очевидное доказательство фальсификаций», - отметил Гаджиев.

Он также указал на фальсификации некоторых подписей в деле. «Подписи дознавателя 28-го отделения Ясальмальской районной полиции Пюнхана Абилова и врача-эксперта, давшего заключение о черепно-мозговой травме у признанной «потерпевшей» Ульвии Аловлу (Мурадовой), в разных документах выглядят по-разному. В частности, их подписи в показаниях в Бакинской полиции и в постановлении об открытии уголовное дело выглядят по-разному. Одного этого достаточно, чтобы с меня было снято и обвинение в хулиганстве. Я уже ходатайствовал, чтобы была проведена почерковедческая экспертиза, чтобы установить, где они эти лица сами подписывались, а где их подписи подделало следствие. Сегодня вновь настаиваю на проведении почерковедческих экспертизы», - отметил Гаджиев.

Обвинения в хулиганстве и неуважении к суду, в связи с которыми в декабре 2022 года Бахтияр Гаджиев был арестован, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове, хотя, по версии Гаджиева, он в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. В июне 2023 г. Бахтияру Гаджиеву были также предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде, а 7 ноября - в уклонении от уплаты налогов. Всего Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса и грозит 12 лет тюрьмы, сообщила защита. 29 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела против активиста Бахтияра Гаджиева. Выступая в суде, Гаджиев отверг все обвинения.

Гаджиев также ходатайствовал о снятии ареста с банковского счета, на который должны были поступить средства от выигранного в ЕСПЧ дела.

Однако судья Али Бабаев оставив ходатайства без рассмотрения, сообщив, что сказанному Гаджиеву суд даст оценку в совещательной комнате при вынесении приговора.

В ответ Гаджиев заявил, что не ожидал другого. «Все равно я не ожидаю от этого суда справедливости. Целью подачи ходатайств было включение их в протокол, приобщение к делу», - сказал Гаджиев, подчеркнув, что поведет дело в ЕСПЧ.

Следующее судебное заседание назначено на 23 декабря.

В деле очень много нестыковок, очевидных нарушений уголовно-процессуального законодательства

Адвокат Гаджиева Фахраддин Мехтиев поставила под сомнение объективность судебное следствия. «Многочисленные ходатайства защиты и самого Бахтияра Гаджиева либо не рассматриваются, либо не удовлетворяются. В деле очень много нестыковок, очевидных нарушений уголовно-процессуального законодательства. К сожалению, суд не учитывают наши ходатайства и замечания. Бахтияр Гаджиев уже более двух лет находится под арестом, несмотря на отсутствие против него достоверных доказательств», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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