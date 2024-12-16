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23:22, 16 декабря 2024

Бывший директор "Водоканала" осужден в Черкесске за завышение тарифов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Черкесский городской суд приговорил к трем годам колонии бывшего гендиректора АО "Водоканал". В результате завышения тарифов пользователи переплатили более 175 миллионов рублей.

Вынесен приговор бывшему директору АО "Водоканал" в Черкесске. По версии следствия и суда в 2018-2020 годах фигурант, будучи гендиректором водоканала, осужденный  подписывал тарифные заявки на 2019-2021 годы, отражая в них недостоверные сведения о запланированных расходах, учитываемых при формировании тарифов. В результате Главным управлением по тарифам КЧР устанавливались необоснованно завышенные тарифы на питьевое водоснабжение, а абоненты переплатили 175 миллионов рублей.  Также гендиректор изготавливал и представлял в кредитную организацию платежные поручения о  выполненных для АО "Водоканал" работах и поставленных товарах. При этом условия заключенных договоров не исполнялись, а на основании поддельных документов списывались средства с расчетного счета организации. Общая сумма неправомерно переведенных таким образом денег превысила 64 млн рублей, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу судов Карачаево-Черкесии. 

Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима по статья о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ)  Кроме того, его оштрафовали на 150 тыс. рублей и на два года лишили права заниматься управленческой деятельностью. Обвиняемый взят под стражу в зале суда, говорится в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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