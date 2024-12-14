Военный из Нальчика получил срок в колонии за уклонение от службы

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Суд приговорил к пяти годам колонии военнослужащего из Нальчика Рустама Бижоева, признав его виновным в самовольном оставлении места службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Рустама Бижоева виновным по части 5 статьи 337 УК РФ. Приговор был вынесен 12 декабря, указано в карточке дела на сайте суда.

Рустам Бижоев - военнослужащий, который "23 мая 2024 г. в период мобилизации" без уважительных причин самовольно оставил место службы - воинскую часть в Северной Осетии - и уехал "к месту своего жительства в г. Нальчик". Он приговорен к пяти годам колонии общего режима, говорится в публикации, размещенной на странице военного суда во "ВКонтакте".

По данным суда, лишь 11 сентября Рустам Бижоев добровольно прибыл в военный следственный отдел, а до этого дня "проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы".

"При назначении наказания подсудимому суд учел влияние назначенного наказания на исправление Бижоева, который осознал противоправность своего деяния, правдиво рассказал о нем и высказал сожаление о содеянном. В то же время при назначении наказания суд принял во внимание фактические обстоятельства дела, связанные с периодом (более одного месяца) уклонения Бижоева от военной службы", - говорится в публикации.

Часть 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы на срок более месяца в период мобилизации) предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Однако 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

После объявления "частичной мобилизации" военнослужащие-контрактники также потеряли возможность разорвать контракт до ее окончания. Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с истечением срока контрактов, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации.

В апреле контрактник с Кубани Дмитрий Мартыненко был приговорен к лишению свободы за то, что уехал из части. Мартыненко обжаловал приговор, указав, что его контракт с Минобороны был заключен лишь на год, и этот срок истек, а законами не предусмотрено автоматическое продление контрактов. Однако судья заявил, что окончание срока контракта не является основанием для прекращения военной службы, и оставил приговор в силе.

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