Оставлен в силе приговор жителю Кубани за уклонение от военной службы

21 августа 2024, 09:20

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Апелляционная инстанция оставила в силе приговор жителю Кубани Дмитрию Мартыненко, осужденному на пять лет и три месяца колонии за самовольное оставление части. Окончание срока контракта не является основанием для прекращения службы, заявил судья.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор жителю Кубани Дмитрию Мартыненко, осужденному на пять лет и три месяца колонии общего режима, говорится в тексте апелляционного определения, размещенного 20 августа на сайте суда.

Мартыненко был признан виновным 24 апреля по части 5 статьи 337 УК РФ и обжаловал приговор Краснодарского гарнизонного суда. Рассмотрение его жалобы состоялось 26 июля.

Часть 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы на срок более месяца в период мобилизации) предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.

По данным суда, Мартыненко "проходя военную службу по контракту, в период мобилизации и военного положения, не имея на то уважительных причин, решил временно уклониться от прохождения военной службы" и убыл домой. Он был найден сотрудниками военной комендатуры.

Осужденный счел приговор "незаконным и необоснованным ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела". Он попросил отменить приговор и оправдать его.

В своей жалобе Мартыненко указал, что его контракт с Минобороны был заключен на год, однако по окончании срока контракта командование не уволило его с военной службы, в связи с чем он убыл домой и обжаловал в суде бездействие командования.

"Кроме того, [осужденный] обращает внимание, что действующим законодательством не предусмотрено автоматическое продление контрактов о прохождении военной службы, в связи с чем он не являлся субъектом воинской правоотношений, следовательно преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, не совершал", - говорится в публикации.

Истечение срока контракта о прохождении военной службы не является основанием для увольнения

Однако суд указал, что "в период частичной мобилизации истечение срока контракта о прохождении военной службы не является основанием для увольнения с военной службы". Судья апелляционной инстанции Артем Шалаев счел приговор "законным, обоснованным и справедливым" и не удовлетворил жалобу.

Напомним, после объявления "частичной мобилизации" военнослужащие-контрактники потеряли возможность разорвать контракт до ее окончания. Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с истечением срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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