Жители Абхазии почтили память жертв Латской трагедии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Траурные мероприятия прошли в Абхазии в 32-ю годовщину Латской трагедии, жертвами которой стали 85 человек.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря в Абхазии отмечается день памяти и скорби по жертвам Латской трагедии. Траурные мероприятия проходят около установленного в Ткуарчале памятника, а также в селе Лата и в Гудауте - у могилы погибших.

14 декабря 1992 года, во время войны между Абхазией и Грузией, российский вертолет, выполнявший гуманитарный рейс, был сбит над селом Лата Гульрипшского района в результате стрельбы с подконтрольной грузинским войскам территории. Погибли 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин. Останки погибших были захоронены в Гудауте.

Сегодня в Гудауте прошла церемония возложения цветов к памятнику жертвам Латской трагедии, сообщает "Апсныпресс".

Почтить память погибших пришли чиновники, депутаты, родственники погибших, представители общественности и школьники, говорится в публикации.

Траурные мероприятия с участием родственников погибших, представители общественных организаций, ветеранов войны, студентов и школьников проходят также у памятника в Ткуарчале, откуда взлетел вертолет, и в селе Лата. Во всех православных храмах Абхазии сегодня проводится молебен по погибшим, пишет "Абхазия-информ".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.