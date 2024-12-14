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16:55, 14 декабря 2024

Жители Абхазии почтили память жертв Латской трагедии

Траурная акция памяти жертв Латской трагедии. Гудаута, 14 декабря 2024 года. Фото из телеграм-канала АИАШАРА https://t.me/aiashara/8016

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Траурные мероприятия прошли в Абхазии в 32-ю годовщину Латской трагедии, жертвами которой стали 85 человек.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря в Абхазии отмечается день памяти и скорби по жертвам Латской трагедии. Траурные мероприятия проходят около установленного в Ткуарчале памятника, а также в селе Лата и в Гудауте - у могилы погибших.

14 декабря 1992 года, во время войны между Абхазией и Грузией, российский вертолет, выполнявший гуманитарный рейс, был сбит над селом Лата  Гульрипшского района в результате стрельбы с подконтрольной грузинским войскам территории. Погибли 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин. Останки погибших были захоронены в Гудауте.

Сегодня в Гудауте прошла церемония возложения цветов к памятнику жертвам Латской трагедии, сообщает "Апсныпресс".

Почтить память погибших пришли чиновники, депутаты, родственники погибших, представители общественности и школьники, говорится в публикации.

Траурные мероприятия с участием родственников погибших, представители общественных организаций, ветеранов войны, студентов и школьников проходят также у памятника в Ткуарчале, откуда взлетел вертолет, и в селе Лата. Во всех православных храмах Абхазии сегодня проводится молебен по погибшим, пишет "Абхазия-информ".

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Автор: "Кавказский узел"

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