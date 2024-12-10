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13:54, 10 декабря 2024

Помощник премьер-министра Абхазии заподозрен в избиении прокурора

Омар Смыр. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=8u1syxmMaxg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Омар Смыр заподозрен в избиении прокурора Гагрского района и стрельбе по нему.

По версии следствия, 7 декабря текущего года, примерно в 23.00, внештатный помощник исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Омар Смыр в ресторане "Дольче Вита" в Сухуме стал выражаться нецензурной бранью в адрес прокурора Гагрского района Пкин Б.Ю., а затем нанес ему многочисленные удары руками и ногами в голову и по телу.

Прокурор упал на пол и стал сопротивляться, Смыр выстрелил в него не менее пяти раз из огнестрельного оружия. Далее он скрылся. В отношении Смыра возбуждено уголовное дело о хулиганстве, привело 9 декабря ИА "Апсадгьыл-инфо" сообщение прокуратуры Абхазии.

"Кавказский узел" также писал, что в начале ноября во время протестов в Абхазии были задержаны несколько оппозиционеров, в том числе Омар Смыр. После требований отпустить задержанных, произошли стычки местных жителей с силовиками. 12 ноября стало известно, что суд в Сухуме прекратил судопроизводство по делам об административных правонарушениях в отношении задержанных оппозиционеров, в том числе в отношении Омара Смыр.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что задержание оппозиционеров стало реакцией на призыв президента Абхазии Аслана Бжания активнее бороться с политическим экстремизмом. А видео о задержании было снято, чтобы предупредить оппозицию, но привело к массовым протестам.

Напомним, 11 ноября в Абхазии начались акции протеста, причиной которых стало заключение властей республики с Россией инвестиционного соглашения. В результате протестов президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. 28 ноября парламент Абхазии объявил 15 февраля 2025 года датой проведения досрочных президентских выборов. 3 декабря парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение об инвестициях.

Материалы о ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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