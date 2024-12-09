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13:03, 9 декабря 2024

Житель Ростовской области заподозрен в попытке примкнуть к украинской армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

33-летний шахтинец намеревался пересечь госграницу и примкнуть к украинской армии, полагают силовики.

"Установлено, что 33-летний шахтинец через мессенджер поддерживал контакт с лицом, работающим в интересах главного управления разведки МО Украины и вербующим граждан РФ в ряды ВСУ. По его указанию подозреваемый готовился пересечь госграницу и примкнуть к организации, признанной в РФ террористической", - сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч.1 ст.30, ст.275 (попытка госизмены) и по ч.1 ст.30 ч.2 ст.205.5 УК России (попытка примкнуть к террористической организации). Он арестован.

Статья 275 УК РФ предусматривает от 12 лет до пожизненного лишения свободы, часть 2 статьи 205.5 УК РФ – от 10 до 20 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее писал, что 36-летнему жителю Прохладненского района Юрию Бойко было предъявлено обвинение в попытке участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

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Автор: "Кавказский узел"

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