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18:29, 7 декабря 2024

Перебои с подачей электричества возмутили жителей Хасавюрта

Трансформатор в Дагестане. Фото: пресс-служба администрации Махачкалы https://mkala.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Хасавюрта пожаловались на регулярные отключения подачи электричества в дома и потребовали от властей решить эту проблему.

Как писал "Кавказский узел", жители городов Дагестана регулярно жалуются на отсутствие электричества в домах и неоднократно проводили акции протеста из-за перебоев с энергоснабжением. Так, в июле жители Редукторного поселка в Махачкале провели стихийную акцию протеста из-за отключения электричества.

В ночь на 30 июня в Махачкале прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков жителей садового товарищества "Урожай", расположенного в Каспийске. Они заявили, что в их домах трое суток нет света, а чиновники не реагируют на просьбы решить проблему. После акции протеста неисправность в электросети была устранена.

Несколько жалоб на перебои энергоснабжения домов в Хасавюрте опубликовал сегодня в своем телеграм-канале "Черновик". "Что за хаос творится в Хасавюрте! Нет света, отключают каждый день. Нет тепла, так как отопление от газа у очень многих!" - возмутился один из читателей издания.

"Хасавюрт снова без электричества. Где глава РД и председатель правительства? У них выходной. Кто ответит за ежедневное отключение электричества?" - приводится в другой публикации мнение читателя. "В Хасавюрте опять нет света", - сообщил еще один пользователь.

Жалобы от имени жителей Хасавюрта опубликовал сегодня и блогер Расул Асад в своем телеграм-канале "Спросите у Расула".

"Хасавюрт, с утра нет электричества, тот страшный сон, о котором нам говорили, продолжается уже 4 дня. Нормально невозможно работать, хотя ежемесячно платим по коммерческому тарифу около 10 тыс. Работа просто стоит, весь город в генераторах, если нет элементарного электричества, о каком развитии можно говорить", - приводятся слова пользователя в одной из публикаций.

"Бонус к отсутствию электричества, в Хасавюрте еще и транспортный коллапс. Весь город стоит", - сообщил другой пользователь.

Администрация Хасавюрта и компания "Дагэнерго", по состоянию на 18.25 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах об отключении электричества в городе и не прокомментировали претензии пользователей.

Напомним, 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка в Махачкале перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома.

В августе того же года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. В частности, жители перекрывали движение в поселке Семендер и Редукторном поселке.

Жителям следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили в августе 2023 года дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

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Автор: "Кавказский узел"

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