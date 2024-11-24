Дирекция ростовского парка "Дружба" разорвала контракт с подрядчиком

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Администрация парка "Дружба" в Ростове-на-Дону, против вырубки деревьев в котором выступали горожане, разорвала контракт с подрядчиком, обвинив его в срыве сроков реконструкции.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля арбитражный суд отказался удовлетворить иск администрации ростовского парка "Дружба" к заказчику о некачественной подготовке документов. Руководство парка обвинило подрядчика в том, что было вырублено больше 300 деревьев.

Администрация парка "Дружба" в Ростове-на-Дону разорвала в одностороннем порядке контракт с подрядчиком. Причиной названо "повторное несоблюдение сроков проведения работ, установленных контрактом, а именно постоянное отставание от графика", пишет 23 ноября 1rnd.ru.

Подрядчик не согласился с данным решением и подал иск, но суд встал на сторону дирекции "Дружбы". В итоге подрядчик "Автомагистраль СК" вновь обратился в суд уже с требованием отменить расторжение договора.

К срыву графика работ привели нарушения при принятии ряда решений. Из-за этого ранее благоустройством парка заинтересовались правоохранительные органы, которые провели проверку работы нескольких ведомств на расходование бюджетных средств, информирует "Коммерсант".

Напомним, что в сентябре 2022 года жители Ростова-на-Дону потребовали защитить парк "Дружба" в Северном жилмассиве от вырубки.

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