Астраханский политик Олег Шеин* признан иноагентом

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Минюст России внес бывшего депутата Госдумы Олега Шеина* в реестр иноагентов. После того как было озвучено это решение, его исключили из партии "Справедливая Россия - за правду".

Минюст России объявил сегодня о включении бывшего депутата Госдумы, депутата астраханской областной думы Олега Шеина* в реестр иностранных агентов. «Шеин *участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента», - указано в сообщении на сайте Минюста.

Ведомство также сочло, что он распространял фейки о решениях российского правительства. Сам бывший депутат прокомментировал решение Минюста. "Ну что ж. Два с половиной года работы против мракобесия и реакции у меня было. Это щедро по нынешним временам",— написал Олег Шеин* в своем Telegram-канале.

После сообщения о признании Шеина* иноагентом его исключили из партии "Справедливая Россия - За правду", сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу партии.

"Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" принял решение исключить из партии члена Совета регионального отделения партии в Астраханской области О.В. Шеина*", - сказано в сообщении.

В партии отметили, что с 2022 года публичная риторика Шеина* шла вразрез с деятельностью партии, и демонстрация им постоянной позиции осуждения и неприятия внешней политики РФ не поддерживалась руководством партии и активом регионального отделения партии, говорится в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2012 года Олег Шеин* участвовал в выборах мэра Астрахани, на которых, по данным избиркома, занял второе место, набрав около 30% голосов избирателей. Мэром Астрахани был объявлен Михаил Столяров с 60% голосов. Шеин* заявил о намерении добиться отмены результатов выборов.

15 марта 2012 года началась бессрочная массовая политическая голодовка с требованием отмены результатов выборов мэра и гордумы Астрахани, в которой с 17 марта принимал участие и Олег Шеин*. Состав участников менялся, некоторые были госпитализированы, другие выбывали по состоянию здоровья, но в то же время к акции постоянно присоединялись и новые участники. 14 апреля 2012 года в Астрахани прошла акция в поддержку Олега Шеина*, в которой приняли участие по разным оценкам до 8000 человек. 24 апреля Олег Шеин* и его сторонники прекратили голодовку, заявив, что добились выполнения принципиальных требований к власти: официального признания массовых нарушений на мэрских выборах и принятия судом соответствующего иска. Вплоть до осени 2012 года Олег Шеин* безрезультатно пытался обжаловать итоги выборов в судах.

На Шеина* были совершены два нападения. 27 февраля 2003 года в центре Астрахани неизвестные напали и избили Олега Шеина*.

21 ноября 2013 года Олег Шеин* был госпитализирован в Москве с тремя ножевыми ранениями, полученными им в результате бытового конфликта между жильцами гостиницы-хостела, где ночевал. По подозрению в нанесении ранений была задержана студентка магнитогорского вуза Татьяна Павлова, которая назвала инцидент случайностью. Политик был прооперирован, а 26 ноября 2013 года выписан из клиники. Однопартийцы Шеина* заявили, что нападение на него не связано с его политической деятельностью.

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* внесен в реестр иноагентов.

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